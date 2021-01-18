«Русские относятся ко мне по-другому. Не удивляй меня», – Никита Мазепин пытается выяснить, почему он является самым ненавистным гонщиком на ринге.

Никита Мазепин попал в заголовки газет еще до своего дебюта в Формуле 1, но по совершенно неправильным причинам. И было бы неправильно сказать, что после всех его ссор он стал самым ненавистным гонщиком на ринге, хотя он еще не появлялся в Формуле 1.

В ответ Мазпин объясняет свою национальность причиной ненависти, которую он получает с последних нескольких недель, и утверждает, что даже Росси ненавидит его больше.

«Есть определенные причины, не связанные с миром гонок, по которым ко мне относятся иначе». Мазпин сказал по российскому телевидению: «Я критиковал меня, и у меня нет проблем с этим». ТВ матч.

Он также подтверждает свою точку зрения, говоря, что все россияне в Формуле 1 ранее подвергались такой же ненависти. «Все они были ведущими конкурсантами и профессионалами все время, но некоторые вещи, которые о них говорили, были незаслуженными».

«Но это жизнь. Иное отношение к русским меня не удивляет. Я думаю, что вряд ли русский гонщик получит много шума и ненависти. Готов ли я к этому? Это часть жизни. Если вы хотите участвовать в гонках, вы должны столкнуться с чем-то подобным». Он завершен.

Кто ему скажет?

Судя по последним сообщениям, либо Мазепин определенно демонстрирует невежество, либо создает о себе рассказ перед местными СМИ.

Более того, это тоже не связано с изолированной аварией; Вместо этого несколько случаев привели к негативному имиджу в обществе. Возможно, он прав в том, что российский гонщик может увидеть враждебную реакцию со стороны спорта, в котором доминирует Западная Европа, из-за культурных и политических различий.

Но никогда прежде не было коллективного голоса, которого требовали миллионы последователей, независимо от национальности, увольнять гонщика даже до их дебюта в спорте, и Мазпину нужно подумать об этом, а не продолжать отрицать.