Русские сезоны приносят в Сеул симфонии и балет

Толстой, Шостакович, Чайковский и их вневременные шедевры прибудут в Корею в следующие месяцы, когда в субботу в Сеуле начнутся «Русские сезоны», ежегодное мероприятие, посвященное русской культуре и наследию.

Об этом сообщил журналистам в Сеульском центре искусств Алексей Лебедев, директор проекта «Русские сезоны».

Русские сезоны, прошедшие в Японии в 2017 году, Италии в 2018 году, Германии в 2019 году и Франции, Бельгии и Люксембурге в 2020 году, были посвящены русской классической музыке, балету и литературе.

Юрий Башмет, знаменитый скрипач и дирижер, возглавил Московский ансамбль солистов на открытии Russian Chapters в Сеуле в субботу в Сеульском центре искусств, где они выступили в переполненном концертном зале с социально дистанцированными сидениями, струнным квартетом Бетховена № 11 фа минор, Предыдущая ссылка. 95 “Serioso” и струнный квартет Шуберта No. 14 ре минор, D. 810, «Смерть и дева» среди другой избранной музыки.

Пианист Чо Чжэ Хёк и трубач Александр Барти исполнили Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Шостаковича до минор, соч. 35 рядом с группой.

Московские солисты и Башмит выступят в Художественном зале Намхансансун в Кванджу во вторник, Гоянграм-нури в Кёнги в среду, Фонде искусства и культуры Noon в Сеуле в четверг и Центре искусств Тэджон в пятницу.

Бишмет вспомнил теплые воспоминания о своих предыдущих выступлениях с корейскими музыкантами.

«Все корейские музыканты, с которыми я встречался и с которыми играл, были отличниками и обладателями отличных навыков», – сказал он журналистам в Сеульском центре искусств перед субботней церемонией открытия. «Пандемия уничтожила большинство личных выступлений и удовольствия от музыки. Я с нетерпением жду возможности общаться с публикой в ​​Корее через музыку».

В субботней церемонии приняли участие заместитель министра культуры России Владимир Осинцев и министр культуры, спорта и туризма Кореи Хван Хи.

По традиции, в Корею был завезен символ русских сезонов – сувенир, увенчанный фигурой феникса – мифического существа в русских сказках, символизирующего удачу и возрождение.

«Он символизирует дух русских сезонов, и, представляя его принимающей стране сезонов, мы в некотором смысле открываем новое рождение двусторонних отношений и отношений», – сказал Осинцев в субботу.

Россия и Корея установили дипломатические отношения в 1990 году, а в прошлом году отметили свое 30-летие. 2020 и 2021 годы объявлены особыми годами для культурных обменов.

«Сезоны – подходящее событие, поскольку корейцы и русские хотят больше узнать о культуре и наследии друг друга», – сказал Андрей Кулик, посол России в Корее.

В рамках мероприятия 18-19 октября в Тэджоне выступит российский скрипач Вадим Рыбин.

С 19 по 23 октября студенты Академии русского балета имени А.Я.Вагановой выступят с совместным выступлением с корейскими танцорами в Сеуле.

В ноябре бюст Льва Толстого должен быть подарен Дому литературы в Сеуле Академией художеств Ильи Репина в Санкт-Петербурге.

Грандиозным финалом сезонов станет новогодняя ночь, когда танцоры Академии русского балета имени А.Я.Вагановой исполнят «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского.

«Для нас важно, чтобы художники из России и Республики Корея собрались на одной сцене, потому что это действительно мультикультурный диалог, который доказывает, что искусство – универсальный язык», – сказал Лебедев.

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