Русские усиливают наступление на Багмут, украинские силы пытаются окопаться

Украина описывает продолжающиеся обстрелы, бои за Багмут

Русские Северные Поселения — Украинская Армия

Москва призывает Украину согласиться на аннексию четырех областей

1 марта (Рейтер) — Российские силы начали серию атак на восточноукраинский город Багмут. Хотя один американский чиновник предсказал некоторые краткосрочные успехи России в поисках прогресса в войне, которая длилась год.

В заявлении украинских военных во вторник вечером говорится, что украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения российских войск.

До войны в Бахмуте проживало около 70 000 человек, но после нескольких месяцев боев он был уничтожен как центр атак русских и решительная украинская оборона.

«Самое сложное, как и прежде, — это бой, который необходим для защиты Бахмута и города», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном видеообращении.

«Россия вообще не считается с людьми, посылая их постоянными волнами против наших позиций, интенсивность боев нарастает», — сказал Зеленский.

Захват Бакмута Россией откроет путь к захвату последних оставшихся городских центров в промышленной Донецкой области.

В то время как большая часть российских обстрелов была сосредоточена на Пакмуте и других городах и селах Донецка, украинские военные заявили, что российские силы обстреляли более 20 населенных пунктов в северных районах Чернигова, Сум и Харькова.

Рейтер не смог проверить отчеты с поля боя.

Российское государственное информационное агентство РИА опубликовало видеоклип, на котором российские истребители Су-25 проносятся над Пакмутом.

«Мы рады, что они наши», — говорит человек в ролике, идентифицированный как боец ​​из группы наемников Вагнера, говоря, что самолеты помогли им «психологически».

Украинский военный аналитик Олег Жданов заявил, что российские войска пробили брешь между двумя селами к северу от Бахмута, Берховкой и Яхидным, в попытке окружить город.

«Эти события в северной части Пакмута представляют для нас явную угрозу», — сказал он в комментариях, размещенных в социальных сетях.

«Шлифовальная слабина»

[1/4] Украинские военнослужащие едут на боевых машинах пехоты БМП-2, пока продолжается наступление России на Украину, недалеко от главного украинского города Багмута 27 февраля 2023 года. REUTERS/Евген Титов

В Вашингтоне высокопоставленный представитель министерства обороны США Колин Калл заявил на слушаниях в Конгрессе, что линия фронта представляет собой «тяжелую работу» и что «нет никаких оснований предполагать, что русские могут прорваться через Украину и добиться значительных территориальных успехов в любое время в следующем году». Так.»

Каль выступил на слушаниях по поводу военной помощи почти на 32 миллиарда долларов, предоставленной Украине администрацией президента Джо Байдена после вторжения России 24 февраля прошлого года, включая беспилотники, артиллерийские системы большой дальности и средства противовоздушной обороны.

Украина прибегла к оружию, чтобы защитить себя от волны российских ракетных и беспилотных атак, которые повредили энергосистему и другую инфраструктуру в разгар зимы, убили сотни мирных жителей и оставили миллионы без электричества и воды.

Карим Хан, главный обвинитель Международного уголовного суда, находился во вторник в Украине в рамках расследования того, нарушили ли нападения Женевские конвенции о военных конфликтах.

«В целом мы четко видим закономерность с точки зрения количества, масштаба и размаха атак на энергосистемы Украины, и нам нужно смотреть, почему это происходит, законные они цели или нет?» Хан сказал журналистам в Вышгороде, к северу от Киева.

Россия заявляет, что атаки являются систематическими, направленными на ослабление вооруженных сил противника, но Украина запускает их как средство запугивания гражданского населения.

Выступая после встречи с Ханом, Зеленский сказал, что суд играет «историческую» роль в отправлении правосудия за военные преступления и обеспечении долгосрочной безопасности.

Встреча министров иностранных дел

В другом месте министры иностранных дел со всего мира встретятся в Нью-Дели в среду и четверг на фоне войны России на Украине и бурлящей напряженности между США и Китаем.

Во встрече примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, а Китай, как ожидается, направит своего министра иностранных дел Цинь Гана.

Индия не хочет, чтобы Украина доминировала на мероприятии, но она будет во главе повестки дня, заявил представитель министерства иностранных дел Индии.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков повторил во вторник позицию Москвы, что она открыта для мирных переговоров, но что Украина и ее западные союзники должны принять аннексию Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после референдумов в сентябре прошлого года.

Несмотря на несколько неудач на поле боя в рамках того, что Россия называет «специальной военной операцией» по защите интересов своей безопасности, ее силы по-прежнему контролируют пятую часть территории своего европейского соседа — Украины.

Правительство Зеленского отвергло переговоры с Россией и потребовало вывода ее войск к границам Украины после распада Советского Союза в 1991 году.

Об этом сообщает бюро Рейтер. Автор Грант МакКул; Монтаж Дэвид Грегорио

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