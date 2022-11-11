Русские уходят из Херсона, но битва еще не окончена

Вооруженные силы Украины продолжают движение в направлении Херсонского фронта в Украине 9 ноября 2022 года. твердый рецидив | Агентство Анадолу | Гетти Изображений

По мнению аналитиков, уход России из большей части Херсона на юге Украины, вероятно, будет рискованным для обеих сторон войны, которые говорят, что битва за регион «еще не окончена». Россия заявила в четверг, что ее войска начали отвод с западного берега реки Днепр, которая разделяет Херсонскую область, в то время как Украина заявила, что ее силы уже продвинулись на четыре мили и освободили 12 населенных пунктов в этом районе со среды — дня, когда высокопоставленные российские военные представляли . Они объявили, что выведут российские войска из Херсона и окрестностей и вернутся на оборонительные позиции на другом берегу реки. Связанные инвестиционные новости Биткойн будет падать дальше, говорит управляющий фондом, пока этот катализатор не начнется Украинское правительство заявило, что скептически относится к выводу России, хотя в четверг ее силы на местах появились, чтобы использовать возможность для нанесения ударов по крупным группам российских войск, готовящихся к выводу. Один украинский чиновник в Херсоне Он заявил, что, пока российские войска перебрасывают свою технику на восточный берег реки, «мы их уничтожаем».

Пострадавшие районы города Великая Александровка Херсонской области, 24 октября 2022 года. Агентство Анадолу | Агентство Анадолу | Гетти Изображений

Аналитики говорят, что вывод войск из Херсона, вероятно, создаст серьезные проблемы как для русских, когда они уходят из региона, так и для украинских сил, которые пытаются снова занять Херсон и его окрестности. Об этом в среду вечером сообщили аналитики Института изучения войны. Отход всего российского батальона через реку Днепр займет некоторое время, и неясно, смогут ли российские силы провести отход в относительно хорошем порядке под давлением Украины, заявили в институте. READ Россия заявляет, что надеется начать переговоры с США и НАТО в январе. Британское министерство обороны согласилось с тем, что вывод, вероятно, будет сопряжен с трудностями, поскольку украинские силы, пытающиеся повторно занять и освободить оккупированную Россией часть Херсона, сталкиваются с риском в этом начинании. «При выводе российские войска разрушили несколько мостов и, вероятно, заложили мины, чтобы замедлить и задержать продвижение украинских войск», — говорится в сообщении министерства разведки в Twitter в четверг. Для России отсутствие непроходимых мостов, вероятно, будет проблемой, и она добавила: «Из-за ограниченного количества точек перехода российские силы будут уязвимы для форсирования Днепра. Отвод, вероятно, будет происходить в течение нескольких дней с оборонительных позиций. И артиллерийский огонь, прикрывающий отступающие войска».

В четверг уже появились признаки того, что боевые действия в Херсоне усиливаются после вывода российских войск. Депутат Херсонского облсовета Сергей Клан сообщил в Facebook, что в Херсонской Каховке взорвана большая толпа российских военных. Другой украинский чиновник отметил, что Россия не просила Украину создать «зеленый коридор» или безопасный маршрут для безопасного вывода Россией своих войск из Херсона. В отдельном контексте украинское Южное командование заявило сегодня, в четверг, что его силы в четверг атаковали «два опорных пункта российских оккупантов, колонну вражеской техники и склад боеприпасов» с скоплением сил противника в этом районе. «В результате обстрелов украинские защитники уничтожили 125 оккупантов, три вражеских танка, пять единиц бронетехники и склад боеприпасов в районе Переслава», — говорится в сообщении. Переслав расположен выше по течению от Херсона, на том же западном берегу реки — берегу, с которого должны были отойти русские войска. Южное командование повторило утверждения о том, что Россия устанавливала наземные мины и оставляла блокпосты, пытаясь помешать украинским силам, стремящимся продвинуться и снова занять этот район. Михайло Подолак, советник президента Украины, сказал, что русские хотели «превратить Херсон в «город смерти» при уходе. Хотя усилия по отвоеванию Херсона могут быть рискованными, аналитики говорят, что украинские силы провели хорошую кампанию по отвоеванию Херсона у России. «Украинское контрнаступление в направлении Херсона с августа — скоординированная кампания по перехвату, направленная на то, чтобы заставить российские войска отойти за Днепр без необходимости крупных украинских наземных наступлений, — скорее всего, увенчались успехом», — считают аналитики Института изучения войны. в среду.

Украинский танкист возле Херсонского фронта в Украине, 9 ноября 2022 года. Агентство Анадолу | Агентство Анадолу | Гетти Изображений