Русские фильмы, за которыми охотится таксист «Синяя птица» в Джакарте

Водитель такси Blue Bird в Южной Джакарте снял вирусное видео, заставив транспортных гигантов извиниться.

Клип, который потерпевший разместил в Instagram как историю, был распространен третьими лицами на других платформах в качестве обвинительного заключения в отношении водителя. На снимке изображена женщина, идущая по тротуару в чем-то вроде кунингана, в то время как водитель притормаживает, чтобы обратить внимание на инопланетянина.

«Так мило! Так мило!» Водитель кричит на женщину, смеясь.

Женщина, кажется, игнорирует шутки и показывает рукой, что водитель сошел с ума, прежде чем прекратить съемку.

Blue Bird принесла извинения и заявила, что намерена наказать водителя в ожидании внутреннего расследования. Компания заявляет, что ее основала женщина по имени Мутиара Фатма Джокосвитоно, и она серьезно отнесется к этому вопросу.

«Blue Bird была основана матерью, поэтому у нас есть веская причина поддерживать нормы и поведение, уважающие женщин», — главный операционный директор Blue Bird Агус Соллистионо. Он сказал Cегодня.

Кокос Обратитесь к забавной жертве за комментарием.

Связанный — Свист и пристальный взгляд — формы сексуальных домогательств: Министерство по делам религий