Русский банк, Декларация Брюса Уиллиса и санкционная битва на 900 миллионов долларов | Россия

В рамках одной из самых популярных маркетинговых кампаний в России кинозвезда Брюс Уиллис снялся в рекламе фильмов с автомобильной погоней и спасением на крыше, заканчивающейся слоганом «Доверие похоже на меня, но это банк».

Кампания Национального банка «Траст» 2011 года, в рамках которой в 400 отделениях по всей России были представлены картонные фигурки Willis, способствовала повышению имиджа банка и стимулированию бизнеса.

Министры теперь находятся под давлением, чтобы наложить санкции на банк из-за его усилий по взысканию сотен миллионов фунтов долга от Великобритании.

Десять лет назад деньги от клиентов текли в банковскую казну, и большие их части отправлялись по всему миру в виде займов сети офшорных компаний. Но позже утверждалось, что сложная структура компании включала поддельные документы и была мошеннической схемой, скрывающей безнадежные долги и обогащающей ключевых руководителей.

Уиллис, семья которого ранее в этом году объявила, что у него афазия, ничего не знает о предполагаемой схеме.

В январе 2020 года Высокий суд Лондона постановил, что банк задолжал 900 миллионов долларов (735 миллионов фунтов стерлингов) в качестве возмещения ущерба от трех бывших президентов, двое из которых обосновались в Великобритании, за их предполагаемое участие в схеме. В настоящее время банк пытается вернуть деньги, причитающиеся в Великобритании, но министры сталкиваются с вопросами о том, не помешают ли санкции получить деньги.

В настоящее время контрольный пакет акций National Bank Trust принадлежит Центральному банку Российской Федерации, поэтому любые деньги, возвращенные в Великобритании, могут быть возвращены российскому государству.

Кристен Джардин, пресс-секретарь министерства финансов от либерал-демократов, сказала: «Есть много вопросов о Национальном банке и о том, способен ли он на самом деле направлять деньги режиму Путина.

Нужны абсолютно четкие ответы о том, удалось ли привлечь иностранные деньги, что они крайне нужны Кремлю, и отправить их обратно в Россию.

Правительство должно заверить британскую общественность в том, что санкции распространяются на всех без исключения кремлевских друзей и что Национальный банк Траст не в состоянии помочь Путину финансировать его военный фонд. Если это так, то это должно быть немедленно наказано». Джардин задал парламентариям вопрос о том, будут ли санкции применены к банку.

Государственный департамент объявил экономические санкции против Центрального банка России 28 февраля, через четыре дня после вторжения в Украину. В Госдепартаменте не стали комментировать, грозит ли санкциям и National Bank Trust.

Банк утверждает, что его бывшие владельцы — бывший глава наблюдательного совета Илья Юров, его экс-председатель Николай Фетисов и Сергей Беляев — затеяли аферу, чтобы скрыть безнадежные долги и выманить многомиллионные зарплаты и премии. Россия пыталась экстрадировать Юрова из Великобритании в 2018 году, но запрос был отклонен на том основании, что над ним не будет справедливого суда.

Steptoe & Johnson, юридическая фирма, которая работала на банк, заявила, что «английский брокер» Бенедикт Уорсли управлял офшорной сетью банка и якобы нанимал команду на Кипре, которая «распространяла поддельные документы в том, что можно описать только как заводской документ».

Юров и Фетисов заявили, что офшорные компании правильно использовались для «управления балансом», а Беляев, обосновавшийся в США, отрицал, что знал об этой схеме. Уорсли, которого не вызывали для дачи показаний на слушаниях, но который был описан как человек, который «любит вести себя как Джеймс Бонд», сказал, что все решения о корпоративном управлении принимались владельцами или менеджерами банка. Банк рухнул в декабре 2014 года, и ему потребовалась государственная помощь в размере более 100 миллиардов рублей (1,2 миллиарда фунтов стерлингов).

В 2018 году Высокий суд рассмотрел дело о том, что собственность семьи Ёровых, зарегистрированная на имя его жены Натальи, включала Oxney Court, готический загородный дом с бассейном и теннисным кортом на побережье Кент, купленный за 4,1 млн фунтов стерлингов в 2012 году; два объекта недвижимости на Кипре; и три квартиры в Челси общей стоимостью более 6 миллионов фунтов стерлингов. Портфолио семьи Фетисовых включало особняк стоимостью 4,25 миллиона фунтов стерлингов в Оксшотте, графство Суррей; Квартира в Челси стоимостью 1,6 млн фунтов стерлингов; Подмосковная резиденция.

Mazars, международная бухгалтерская и консалтинговая фирма, объявила в мае 2020 года, что выступает в качестве совместного управляющего в делах о банкротстве Юрова и Фетисова. Недавно она обратилась в суд за банковскими выписками, связанными с этим делом.

Компания была назначена бизнес-секретарем от имени Верховного суда и пытается вернуть активы банкротов в пользу кредиторов, включая Национальный трастовый банк.

Mazars заявила, что соблюдает все санкции, и никакие сделки с санкционированными организациями или их аффилированными лицами не будут осуществляться без разрешения суда. Национальный банк Траст не ответил на запрос о комментариях.

Британские официальные лица заявляют, что систематически наказывают российских лиц и организации, но не комментируют конкретные случаи. Один чиновник сказал: «Пока он [Putin] Эта война продолжается, и мы продолжим ужесточать храповик новыми санкциями».