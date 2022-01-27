Последуют три представления «Лебединого озера»: в пятницу, 4 марта, в 19:30, затем в субботу, 5 марта, в 14:30 и 19:30. Российский государственный балет Сибири, основанный в 1981 году, быстро зарекомендовал себя как один из ведущих российских балетов. балетных трупп и заработала международную репутацию благодаря выступлениям выдающегося качества и необычайной глубины. Солисты и кордебалет превосходны и неизменно восхищают зрителей своими захватывающими дух физическими способностями и ослепительными костюмами. Ромео и Джульетта Шекспира, сказка о первозданная страсть и вневременная трагедия, воплощается в жизнь парящей партитурой Прокофьева, действие которой происходит в оживленной Вероне эпохи Возрождения, и с эмоционально заряженной хореографией, которая соответствует величайшей в мире истории любви. Русский государственный балет Сибири выступит в Эдинбургском театре в марте 2022 года от бала-маскарада до уединения на балконе влюбленных, эту звездную историю о дуэлях, ожесточенных семейных распрях и любви, которой не может быть, нельзя пропустить д. «Лебединое озеро», широко признанный величайшим романтическим балетом всех времен, оживляется запоминающейся и незабываемой музыкой Чайковского. история трагического романа имеет все. От Одиллии, соблазнительницы в черном тюле, когда она соблазняет принца, вращаясь с пленительной точностью, до завороженной чистоты королевы лебедей, Одетты, которая порхает с эмоциональной силой, двойная роль Одетты / Одиллии — одна из самых сложных технических задач в балете. Анатолий Чепурной — музыкальный руководитель и главный дирижер, а Сергей Бобров — художественный руководитель. Сергей сказал: «Всегда приятно знакомить британскую публику с уникальными традициями Русского балета. Гастроли по Великобритании с полной труппой танцоров и высококвалифицированных музыкантов всегда волнительны, и для меня особенно важно иметь силу симфонического оркестра, воплощающую хореографию на сцене в жизнь». .com.