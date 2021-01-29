Русский Г.

2022 год Формулы-1 Гран-при России Перенесем Сочинский Автотром на новый этап Игора Драйв.

Уже давно ходят слухи, что Сочи проиграет гонку Гран-при Формулы 1 Санкт-Петербургу.

Вопрос только в том, где.

Новая современная трасса Igora Drive стала фаворитом после того, как была представлена ​​на трассе, разработанной Германом Тилке, как вторая резервная трасса в календаре MotoGP на 2021 год.

Опустив его в последнем проекте календаря MotoGP, официальные лица округа надеются, что в следующем сезоне он примет Гран-при Формулы-1.

Трасса протяженностью 4 086 км, охватывающая 16 поворотов, будет стоить 192 миллиона долларов. Speedweek.com.

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Однако будущее этого пути может определить Всемирное антидопинговое агентство, по крайней мере, пока.

В декабре 2019 года Россия запретила крупные международные спортивные соревнования на четыре года по обвинению в порочащих сведениях о допинге.

В этот период России было запрещено принимать участие в аукционах по проведению международных спортивных мероприятий, а также участвовать в них.

Однако есть исключения, если спортивное мероприятие уже проводится.

Исключением стала Формула 1, которая выехала на Сочи Автотром в сентябре прошлого года.

Тем не менее, перенос гонки в другое место может помешать работе.

Последнее творение Дильке изначально простиралось примерно на 4 км, а затем было расширено, чтобы сделать его более подходящим для Формулы-1. Но потребуются еще некоторые изменения.

По данным Speedweek, Формуле 1 придется увеличить боксы и медиацентр, а в зонах забега нужно будет внести некоторые изменения.

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