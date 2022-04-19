Русский деревенский художник считает мирное искусство нежелательным

Инженер на пенсии Владимир Овчиников десятилетиями рисовал фрески в своем маленьком городке к югу от Москвы, но после конфликта России с Украиной некоторые из его работ оказались нежелательными.

Они закрасили его», — сказал 84-летний Овчинников во время недавней остановки у заброшенного магазина на деревенском поле недалеко от Боровска, его города с населением около 10 000 человек, примерно в двух часах езды от российской столицы.

Овчинников нарисовал сине-желтый украинский флаг на одной стороне здания, но она была покрыта белой краской.

Резко двигаясь, он достал черный карандаш и начал рисовать голубя на отбеливателе, пока не подошел другой местный житель и не пригрозил вызвать полицию.

Но Овчинников настаивал, что не сомневается в продолжении своих усилий.

«В моем возрасте я ничего не боюсь», — сказал он в интервью у себя дома. «Если на меня будут какие-то жалобы, никто не пострадает».

С тех пор как 24 февраля Россия ввела войска в Украину, власти выступили против любых признаков сопротивления тому, что Москва называет «специальной военной операцией» в прозападной стране.

Тысячи протестующих были арестованы, независимые СМИ закрыты, а многие люди осуждены и оштрафованы по закону, предусматривающему уголовную ответственность за «диффамацию» российских вооруженных сил.

— Дружба разрушена —

Овчинников — один из них.

Седовласый и бородатый пенсионер был оштрафован на 35 000 рублей (около 430 400 евро) после того, как нарисовал на крыше дома в Боровске маленькую девочку, одетую в цвета украинского флага, с тремя бомбами над головой.

Его тоже выбелили, а на его месте Овчинников нарисовал голубя.

На оплату штрафа было получено более 150 пожертвований.

Овчинников наиболее известен своим творчеством в Боровске и его окрестностях, а один из его рисунков, посвященный освобождению города от фашистских войск в 1942 году, украшает стены городского военкомата.

История продолжается

Одна из его последних фресок — две женщины, держащиеся за руки с лентами в цветах российского и украинского флагов в волосах, — до сих пор не тронута.

«Эта дружба разрушена, мы не можем не испытывать ностальгию», — сказал Овчинников, добавив, что рисунок — копия плаката советских времен.

Его искусство всегда имело политическое преимущество. В 2003 году Овчинников наткнулся на книгу с именами жертв советских репрессий в Калужской области, где находится Боровск, с перечислением тех, кто был расстрелян или отправлен в ГУЛАГ.

«Это заставило мои волосы встать до конца», — сказал он.

Он начал кампании по реабилитации многих жертв — судебный процесс, в ходе которого они посмертно оправдывались за любые преступления, — но столкнулся со многими отказами.

— Отца отправили в лагеря —

В 2015 и 2016 годах Овчиников рисовал портреты жертв репрессий на стенах города Боровска, каждый раз он видел, как рисунки удаляли или подвергали вандализму.

Их рассказы поразили близко к дому — его отец Александр в 1937 году был приговорен к 10 годам лагерей за пропаганду «монархических и троцкистских» взглядов.

Он провел некоторое время в печально известных колымских лагерях на Дальнем Востоке России, прежде чем поселиться в Боровске в 1956 году.

Овчинников опасается, что российское общество будет разорвано новым «расколом», и опасается, что страна движется «в очень плохом направлении».

Он сказал, что продолжит свою работу, веря в способность искусства способствовать миру.

«Она тебе в лицо это говорит,— сказал Овчинников.— Бомбы падают на ребенка. Все ясно».

«Я рисую, чтобы показать, как я понимаю вещи… и, возможно, могу повлиять на других», — сказал он. «Это для тех, кто не интересуется политикой… кто ничего не знает и просто сидит перед телевизором».

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