Русский Дом отмечает 64-ю годовщину запуска Спутника-1

Русский дом в Дакке организует фотовыставку «История космической деятельности в России» в рамках недельной программы, посвященной 64-летию запуска первого спутника Земли – Спутника-1. вежливость

Недельная программа включала в себя фотовыставки и конкурсы викторин.

Русский дом в Дакке организовал недельную программу «Русский космос», посвященную 64-летию запуска первого искусственного спутника Земли – Спутника-1.

В рамках недельной программы недавно была организована фотовыставка «История космической деятельности в России», а также конкурс викторин.

В последний день программы прошел семинар, в котором приняли участие школьники и студенты из местных учебных заведений.

В своем выступлении на церемонии закрытия заместитель регистратора Университета Джахангирнагар Мухаммад Абул Калам Азад отметил важность подобных мероприятий для изучения космических наук и астрономии.

Директор Русского дома в Дакке сказал, что эти образовательные встречи могут помочь бенгальской молодежи в выборе будущей профессии и побудить их получить высшее образование в России.