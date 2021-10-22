Русский еврей-гей плывет по Нью-Йорку 80-х в новом фильме о Миньяне, действие которого происходит на Брайтон-Бич.

(JTA) – гей русско-еврейский подросток достигает совершеннолетия на Брайтон-Бич в новом трогательном независимом фильме «Миниан», тонкой и чувствительной драме, рассказывающей неожиданную историю о большой еврейской общине иммигрантов в Бруклине.

На основе рассказа Дэвида Безмозгиса, автора, Он долго боролся с еврейско-русской идентичностью тонкими и исследовательскими способами.Эрик Стил находит уникальный способ осветить извращенные темы через призму ортодоксальной еврейской культуры, которая ценит мужественность и силу в цифрах. Если, как предполагает фильм, встреча 10 мужчин для молитвы – это священный акт, то, несомненно, двое мужчин, объединенных любовью, также должны обладать определенной степенью святости.

Левин, взволновавший публику на Бродвее «Наследием», превращается в ведущего исполнителя, который в 1986 году жил как Дэвид, единственный сын в семье советских еврейских иммигрантов. Левин играет его в тихом и странно преследуемом стиле. для его родителей: его мать (Брок Блум) настаивает на отправке его в ешиву, где над ним постоянно издеваются, по-видимому, слепой к его истинным потребностям, в то время как его жестокий и лживый отец, похоже, передает неправильные представления о мужественности. Чтобы наказать сына за драку с другим учеником ешивы, который издевается над ним за то, что он русский, отец Дэвида бьет его по лицу.

Вместо этого Дэвида тянет к своему деду Джозефу (Рон Рифкин), чьи спокойные, реалистичные ритуалы утешают его. С открытием фильма Джозеф решает искать себе новую квартиру после смерти жены. Здесь мы видим, почему фильм называется «Миньян»: Джозеф может получить стабильную квартиру в синагоге только после того, как Дэвид соглашается присоединиться к нему, потому что вместе они обеспечивают прихожан. Десять мужчин, необходимых для молитвы.

Во всех этих зданиях, заполненных евреями, переживающими накопившуюся травму поколений (часто упоминаются как Холокост, так и чистки советских евреев), Давид наконец обнаружил небольшую часть себя. Его соседи по синагоге – два старика, которые живут вместе. У них есть история, объясняющая их договоренность, которую общество принимает, но они явно находят в этом секрете больше утешения, чем они могли бы получить в Советском Союзе. Вскоре после их встречи Дэвид начинает исследовать местный гей-бар, теряя девственность из-за перегруженного официанта (Алекс Хёрт), который в разгар эпидемии СПИДа, кажется, шокирован молодостью своего нового возлюбленного и незнанием болезни – и как Давид, уже избежавший несчастной жизни благодаря благословению своих родителей, не понимает, что теперь он, возможно, приговаривает себя к другому.

Пока Дэвид осторожно пытается ориентироваться в своем окружении (отчасти с помощью книг Джеймса Болдуина, которые цитируются как священные тексты наравне с чем-либо в Талмуде), Миньян находит значимые способы совместить свою зрелость с ростом еврейской мысли. . С помощью Дэвида Кракауэра и Кэтлин Тагг фильм освещает моменты, когда его герой приходит к нему домой: возглавив молитву Каддиш над скорбящими, вспомнив условия жизни другого еврея или просто послушав, как его мать описывает утешение, которое она может дать ему. Новая жизнь, в которой он не станет мишенью из-за его еврейства.

Предыдущая фильмография Стила – изюминкой его предыдущей режиссуры – неоднозначный документальный фильм 2006 года «Мост», в котором тайно изображены годичные самоубийства у моста Золотые Ворота – указывала на то, что фильм был предназначен для рассмотрения деликатной и человечной истории, такой как «Миньян». Но Стил сам рос как геем, так и евреем в 80-х, и он умело объединил исходный материал Безмозгиса со своими собственными воспоминаниями, чтобы создать фильм с индивидуальным подходом. Фильм даже совпадает с работами Айры Сакс и Эндрю Хэя, правящих королей многослойных и разрозненных историй о ЛГБТ-сообществах, при этом они являются яростными евреями. «Миниан» – это интимная история об изгоях во многих формах.

«Миньян» открывается сегодня в Центре IFC в Нью-Йорке и расширяется до Лос-Анджелеса и сдается по запросу 29 октября.