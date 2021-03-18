После непродолжительной карьеры российский импортер Camelot Дэнни О’Брайен ушел на пенсию из-за травмы сухожилия.

Etisalat от европейско-российского импортера Camelot, победившего в группе A, принял душераздирающее решение уволить четырехлетнего ребенка после травмы сухожилия в Звездная миля в долине.

Победитель первого сета страдает от небольшого разрыва проксимального переднего сухожилия, и после его немедленного выхода на пенсию отношения оценивают различные возможности размножения, о которых будет объявлено, как только они будут завершены.

Русский Камелот, приобретенный в Великобритании победителем двойного дерби Камелотом, 11 раз участвовал в гонках за конюшню Дэнни О’Брайена, одержав четыре победы и пять второстепенных мест, и собрал более 2,3 миллиона долларов призовых.

После удачной весны Камелот Б. Группа 1 Ундервуд кольев (1800 м) в Колфилде Наряду с третьим местом в Тарелка Кокса И восьмой в Кубок МельбурнаРусский Камелот нацелился на первую милю в Матч звезд прошлая суббота.

В эпическом дубле с Мугато российский Камелот во главе с Дамианом Оливером финишировал вторым, и Телеком с нетерпением ждал матча-реванша в Сиднее.

«Это лошадь, которая появляется в любую погоду и при каких обстоятельствах, он выложился на полную и никогда никого не подводил», – говорится в заявлении О’Брайена.

«Это была просто потрясающая скаковая лошадь.

«Жаль, что его карьера закончилась преждевременно, потому что я чувствовал, что его лучшие гонки будут впереди его в Сиднее осенью, следующей весной и далее.

«Однако я не сомневаюсь, что он будет оказывать значительное влияние на нашу отрасль на долгие годы своей карьеры».

Статья из JustHorseRacing.com.au