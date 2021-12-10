Русский лауреат Нобелевской премии мира призывает к созданию Международного суда по вопросам пыток — науки и космоса

Хельсинки, 10 декабря. / ТАСС /. Редактор глава российской Новой газеты Дмитрий Муратов, который выиграл 2021 Нобелевскую премию мира Филиппинский журналист Мария RESSA, призвал к созданию международного трибунала по пыткам, как он сам говорил в своей лекции в Нобелевском мира Приз. Концерт в Осло.

«Мы все чаще слышим о случаях применения пыток к заключенным и задержанным. Пытки используются для того, чтобы сломать людей и наказать их после срока наказания. Это жестоко. Я выступил с инициативой создать международный трибунал по пыткам, который собирал бы информацию о применение пыток в разных регионах мира ».

Муратов также сообщил, что он пожертвует свой денежный приз пациентов помощи и поддержку независимой журналистики. В этом году Нобелевская премия мира приходит с денежный приз в размере десяти миллионов крон (1,1 миллионов долларов).

По просьбе Муратова гости церемонии почтили минутой молчания память журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей. «Помолчим минутой молчания в честь моих коллег и Марии Рессы, отдавших свою жизнь за профессию и поддержку тех, кого преследуют», — сказал Муратов в конце своей лекции.

В октябре Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2021 года Муратову и Рессе «за их усилия по защите свободы выражения мнений, являющейся предпосылкой демократии и прочного мира». Муратов — первый гражданин России, удостоенный Нобелевской премии мира. Президент СССР Михаил Горбачев получил награду в 1990 году.

Лауреаты всегда получают премию в Осло 10 декабря, в день годовщины смерти Альфреда Нобеля. В прошлом году вечеринка проводилась онлайн из-за пандемии коронавируса.