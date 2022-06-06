Русский математик, который считал, что истории никогда не было

Вы когда-нибудь замечали, как много Давид Микеланджело Смотреть Как древнегреческие и римские статуи? Вы когда-нибудь задумывались, почему это так?

Вы могли подумать, что это произошло из-за естественных вещей, таких как «люди иногда черпают вдохновение из прошлого» или «тот факт, что древние статуи не были похожи на то, что мы себе представляем», но нет! Правда, если верить русскому математику по имени Анатолий Фоменко, еще мрачнее.

Смотрите, правда, говорит Фоменко Древнего мира никогда не было.

«Что или что?» Мы слышим, как вы плачете — или, может быть, если вы один из наших постоянных читателей: «Ну, еще один из этих бредовых заговоров времени». Но график, который предложил миру Фоменко… пожалуй, даже более странный, чем тот, в котором говорится, что 300 лет истории никогда не было. Видите ли, согласно Фоменко, вся история примерно до 1600 г. н.э. фальшивая.

Теория — термин, который мы используем здесь довольно свободно, — в первую очередь основана на статистике.

Возьмите книгу любого исторического периода, говорит он, и вы найдете даже самые беспристрастные записи, установленные довольно равномерно: больше страниц, посвященных тому или иному открытию; Меньше за такую-то династию или короля такого-то.

Для этого есть веская причина — Чингисхан, например, за время своего пребывания на Земле сделал больше, чем любой другой случайный человек, и поэтому нам есть что сказать о нем больше. Но, по мнению Фоменко, эти противоречия не Просто Расскажите, насколько важна историческая фигура или период времени — это тоже раскрывает многовековой мировой заговор.

Десятки раз на протяжении «истории», говорит он, мы видим, как подобные закономерности появляются в хронологии — точно такие же закономерности, как он считает. Сравните, например, историю Иудейского царства железного века с Византийской империей: Рассказывать Две эпохи произошли с разницей более чем в тысячу лет, но если объединить группу императоров в одну и сделать вид, что Византийская империя распалась примерно на 500 лет раньше, чем это произошло на самом деле, две даты совпадут. Точно так же!

Вместо того, чтобы принять это наблюдение, что люди — предсказуемые существа, обреченные всегда повторять одни и те же ошибки, пока мы в конечном итоге не отложим свое вымирание, Фоменко вывел нечто гораздо большее.

По его словам, все, что произошло примерно до 1600 г. н.э., вероятно, является просто слиянием и пересказом одного и того же небольшого набора событий. Итак, все эти уроки в школе о древних римлянах или греках? вранье. Истории о египетских фараонах? Just This: Stories — Эти настоящие жили бок о бок с Исааком Ньютоном и Мэйфлауэр. Библия? Фигня — по Фоменко Иисус родился в Крыму в 1152 году нашей эры, что как минимум поднимает вопрос во что он верит объявление представлять.

Если вы думаете, что это слишком надуманно, подождите, пока вы не услышите, что Фоменко говорит о Ветхом Завете. Он говорит, что большинство крупных исторических личностей на самом деле являются сочинениями или перезагруженными людьми в более позднее время, ярким примером чего является библейский царь Соломон. По словам Фоменко, король Сулейман на самом деле тот же человек, что и Сулейман Великолепный, 10-й султан Османской империи, правивший между 1520 и 1566 годами нашей эры. То есть да, Ветхий Завет новее Нового Завета, и кажется, что Иисус был на это способен. помнить вещи 400 лет в будущее.

но почему? Что такое финальная игра? Что ж, по мнению Фоменко, эта большая ложь связана с союзом между Папой Римским, Священной Римской империей и русской династией Романовых — целью, необъяснимой в последнем случае, скрыть существование «Великорусской» Орды.

Версия истории Фоменко читается примерно так, как вы могли бы представить сюжет иллюминатов, если бы он был рассказан с точки зрения иллюминатов: Русская Орда была огромной и могущественной империей, ответственной за строительство пирамид и основание Рима; Он она привел колониализм из Америки и занял последнее место власти в Европе. К сожалению, он, кажется, находился на этом весьма специфическом уровне власти, где, несмотря на то, что он очень заметно и долго влиял на мир и был относительно недавним в великой схеме вещей, его также было необъяснимо легко скрыть от широкая публика. Это, конечно, единственная причина, по которой вы их не слышите.

Теперь, очевидно, в теории Фоменко есть некоторые лазейки — ну, их больше, чем несколько, настолько, что историк Чарльз Гальперин Вызов Его работа «настолько нелепа, что ее опровержение не стоило драгоценного времени научных исследований», добавляя, что «можно написать тома, чтобы исправить каждую страницу».

Во-первых, есть радиоуглеродное датирование. Наука о деревьях. А теперь, если подумать, множество свидетельств того, что существовало до 1600 года нашей эры. Фоменко отвергает эти методы датирования как ложные, но затем использует печально известную фальшивую Туринскую плащаницу как свидетельство более позднего возраста Христа — сбивая с толку, Говорит Что Туринская плащаница законна, потому что «радиоуглеродное датирование Плащаницы… соответствует» рассчитанным ими датам.

Он поместил Рим, Иерусалим и Трою как один город, пересказанный различными историками, что несколько ломается, когда вы вспоминаете, что все эти места существовали в реальной жизни, и не в Такое же место. Гальперин говорит, что «лингвистические аргументы», предложенные в поддержку этой идеи, «никчемны», отмечая, что «славянское никогда не писалось справа налево или без гласных. Слово «монгол» не произошло от греческого слова мегалион, равно как и слово «пату» от русского слова батя, «отец». «Осман» не заменяет «атаман», «Василий» не означает «василевс» и так далее до бесконечности. […] Поразительное количество реконструкций Фоменко и Носовского установлено исключительно на основании бездарной лингвистики».

Возможно, больше всего озадачивает тот факт, что параллельная вселенная Фоменко… ну, это удивительно распространено. В России по крайней мере — более миллиона экземпляров семи (да, Семь) Там был продан томик истории, и Гальперин утверждает, что целых 30 процентов россиян в той или иной степени симпатизируют его идеям.

Впрочем, Фоменко можно и уважать в академических кругах, но как математик он точно не историк. Как сказал Х. Г. ван Бюрен, почетный профессор астрономии Утрехтского университета, Написал В своей рецензии на работу Фоменко: «Единственное хорошее слово, которое можно сказать, это то, что она содержит колоссальное количество фактического исторического материала, неаккуратно расположенного и правильного; плохо написанного, да; перемешанного с умозрительной чепухой, конечно; но все же есть много полезного. В остальном книга абсолютно бесполезна… Короче: вводящая в заблуждение и бесполезная книга».