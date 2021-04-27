Русский мужчина попал в бойз-бэнд китайского реалити-шоу

В самой странной истории 2021 года до сих пор, русский мужчина был наконец изгнан из китайского реалити-шоу после того, как умолял фанатов проголосовать за него в течение трех месяцев.

К 27-летнему Владиславу Иванову. Производство лагеря 2021 (Чжуан 2021Случайно он закончил соревнование за звание нового участника международного бойз-бэнда. Как я уже заметил СторожЗа него проголосовали в субботу (24 апреля) после того, как зрители проигнорировали его просьбы уйти и вместо этого поддержали его до финала.

Иванов, который свободно говорит на мандаринском диалекте, присоединился к шоу в качестве переводчика с китайского, но сказал, что его убедили стать участником после того, как продюсеры были впечатлены его красивой внешностью. Из-за договорных обязательств он застрял в конкуренции в сериале, пока публика не решила проголосовать за него. Иванов, выступавший под сценическим псевдонимом Лелуш, стал одним из 25 финалистов шоу – и 11 победителей в конечном итоге присоединились к бойз-бэнду – его неохотное и без энтузиазма выступление принесло ему десятки поклонников.