Русский мужчина попал в бойз-бэнд китайского реалити-шоу

В самой странной истории 2021 года до сих пор, русский мужчина был наконец изгнан из китайского реалити-шоу после того, как умолял фанатов проголосовать за него в течение трех месяцев.
К 27-летнему Владиславу Иванову. Производство лагеря 2021 (Чжуан 2021Случайно он закончил соревнование за звание нового участника международного бойз-бэнда. Как я уже заметил СторожЗа него проголосовали в субботу (24 апреля) после того, как зрители проигнорировали его просьбы уйти и вместо этого поддержали его до финала.
Иванов, который свободно говорит на мандаринском диалекте, присоединился к шоу в качестве переводчика с китайского, но сказал, что его убедили стать участником после того, как продюсеры были впечатлены его красивой внешностью. Из-за договорных обязательств он застрял в конкуренции в сериале, пока публика не решила проголосовать за него. Иванов, выступавший под сценическим псевдонимом Лелуш, стал одним из 25 финалистов шоу – и 11 победителей в конечном итоге присоединились к бойз-бэнду – его неохотное и без энтузиазма выступление принесло ему десятки поклонников.
в соответствии с Южно-Китайская утренняя газетаИванов сказал на шоу: «Стать участником бойз-бэнда – это не моя мечта, потому что я не умею петь и танцевать. Надеюсь, судьи не поддержат меня. Пока другие хотят получить пятерку, я хочу получить пятерку. F, потому что это означает свободу “.
в видео Поделиться Производство лагеря 2021 Иванов сказал в своем аккаунте на YouTube: «Я танцую и пою каждый день … Я действительно устал и мне немного жаль». Хотя он отмечал свой день рождения во время тренировки, он добавил: «С одной стороны, я хотел уйти. С другой стороны, я хотел остаться. Хорошо иметь новых друзей. Я все еще хочу вернуться домой».
Иванов, известный фанатам как «самый несчастный раб», опубликовал в воскресенье новость о своем облегчении через Weibo, написав: «Я наконец-то ухожу с работы». А недавно посольство России отреагировало, сказав теперь несостоявшейся попе. звезда: «Поздравляю, отдыхай. Хорошо».
Пожалуйста, убедите меня, что современная жизнь – это не один длинный эпизод Черное зеркало.