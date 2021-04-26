Русский мужчина радуется окончательному проигрышу китайского шоу талантов

Когда начинающий модельер Владислав Сидоров, также известный как Лелуш, неохотно согласился принять участие в китайском реалити-шоу, он ожидал, что по нему сразу же проголосуют. Вместо этого он дожил до финального голосования.

В конце субботнего сезона «Produce Camp 2021» 11 молодых певцов выбрали новую мужскую группу, которая скоро отправится в тур и преследует свои мечты о славе. Те, кто не попал в финал, были разорены – то есть все, кроме одного.

Для 27-летнего Владислава Сидорова, россиянина, который изначально не должен был присутствовать на шоу, отказ от его выбора в бойз-бэнд из 11 человек принес лавинообразное облегчение и свободу от рабочего контракта, который, возможно, должен был быть прочитан. немного внимательнее.

Порхающая звезда

Сидоров, который использовал сценический псевдоним Лелуш в «Produce Camp 2021», уже много лет живет в Китае. Уроженец восточного порта Владивостока, Сидоров переехал в северо-восточный город Шэньян, чтобы изучать китайский язык в Ляонинском университете в 2015 году. В последующие годы он жил в нескольких китайских городах, учился и работал моделью, личным дизайнером и гид, экономя деньги, чтобы создать с его помощью собственную модную компанию.

В конце ноября Сидоров был нанят переводчиком и помощником двух японских конкурсантов китайского шоу талантов Produce Camp 2021. По мнению А. Статья В прошлом месяце в газете Southern Metropolis Daily Сидоров должен был научить двух мужчин китайскому языку и помочь им приспособиться к жизни в новой стране. Однако за несколько дней до начала шоу сотрудник спросил его, не рассмотрит ли он возможность сам стать участником. Читать статью полностью Здесь

Эта статья изначально появилась на Шестой тон.