Русский патриарх говорит папскому посланнику, что их церкви должны работать вместе во имя мира

МОСКВА (Рейтер) — Глава влиятельной Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил в четверг посланнику Папы Франциска, что их церкви должны работать вместе, чтобы избежать «негативных политических событий и служить делу мира и справедливости».

Кирилл является стойким сторонником решения президента Владимира Путина ввести войска в Украину, а Франциск неоднократно призывал к прекращению конфликта, который опустошил украинские села и города, привел к десяткам тысяч смертей и перемещению миллионов людей. их дома.

«Я верю, что церкви сегодня могут совместными усилиями избежать негативного развития политических событий и послужить делу мира и справедливости», — сказал Кирилл посланнику кардиналу Маттео Зуби.

«В это непростое время очень важно, чтобы христианские общины Востока и Запада участвовали в этом процессе примирения», — добавил патриарх.

Зуби, который был в Москве на второй день своего визита, подтвердил, что Папа Франциск очень хотел услышать мнение Кирилла из первых рук о ситуации в Украине.

Ранее Зуби обсудил гуманитарные вопросы, связанные с конфликтом в Украине и защитой прав человека, с Уполномоченным по делам детей России Марией Львовой Беловой.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Львовой Беловой и президента Владимира Путина, обвинив их в военном преступлении по незаконной депортации сотен детей из Украины.

Москва заявила, что ордера на арест юридически недействительны, поскольку Россия не является членом Международного уголовного суда. Он также отвергает обвинения в нарушении прав человека в Украине.

Россия не скрывает программу, в рамках которой она привезла в Россию тысячи украинских детей, а преподносит ее как гуманитарную акцию по защите сирот и брошенных детей в зоне боевых действий.

В среду Зуби провел переговоры с одним из советников Путина Юрием Ушаковым, которые, по словам Ватикана, прошли успешно.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в четверг, что Кремль «высоко ценит усилия и инициативы Ватикана по поиску мирного решения украинского кризиса».

(Репортаж Максима Родионова; монтаж Гарета Джонса)