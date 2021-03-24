РУССКИЙ РЕЙД (2020) aka РУССКИЙ РЕЙД Обзор

Русский рейд, Русский тростник (2020)

Режиссер: Денис Крючков

Сценаристы: Денис Крючков, Ольга Левянич, Роберт Орр

В ролях: Илья Антоненко, Иван Котик, Никита Кологриеви, Софья Озерова, Владимир Минев

Русский рейд (2020)

Ака Русский Рид

Режиссер Денис Крючков

Русский язык с английскими субтитрами

Бег Блю рей В настоящее время

Никита, бывший снайпер спецназа, был назначен возглавить миссию по захвату с целью уничтожить всю частную охрану на фабрике, которая, как утверждается, не вооружена, чтобы чиновники оказали давление на совет директоров с целью продажи компании. Однако похоже, что у Никиты были другие мотивы для того, чтобы устроиться на эту работу.

Если разрозненные триллеры – твоя сумка, то сумка Дениса Крючкова. Русский рейд Возможно, вы живете на улице, где один мужчина жаждет мести, делая то, что у него получается лучше всего; надрать задницу. Просто не ожидайте чего-то вроде кровопролитной сцены боевых искусств Гарета Эвана. Рейд, Говорят, он вдохновлен фильмом, и все будет в порядке.

После вступительной части, которая представляет нас, чтобы возглавить персонажа Никиту, которого играет Эван Котик, столкнувшись со своим прошлым во время службы в армии, мы видим, как он набирает команду молодых людей, большинство из которых, кажется, имеют сильное желание следовать любому виду командовать, но иметь энергию и боевые навыки, чтобы не подпускать обычного охранника. Также в наборе есть пожилой мужчина-инцест, старик, который очень мало говорит, но кажется дерзким по поводу взлома замков, и подходящий молодой актер сдерживается и позволяет мужчинам позаботиться о безопасности, пока он обрабатывает рабочий лист. Во время поездки на нее работают две сотрудницы компании – нотариус и помощник. Однако об их существовании вряд ли стоит упоминать, если все, на что они опираются, – это фоновая картина и расходный материал. Никите и его людям поручено усмирить любого из сотрудников службы безопасности в их целевом местоположении, поскольку они намереваются вымогать компанию у владельцев. Далее следует серия сцен, в которых мачо бьют кулаками, ногами и бросают замаскированные трупы, пока они пробираются через различные комнаты внутри фабрики, пока не встретятся лицом к лицу с ответственным человеком … или, по крайней мере, это план.

Русский рейд Многие фильмы о доморощенных гангстерах мы получаем в Великобритании – малобюджетные инди-фильмы обычно, кажется, происходят в Лондоне со знакомыми «жесткими» лицами в главных ролях, которые выглядят скорее лающими, чем кусающимися. Русский рейд Он задуман как простой фильм, но в то же время привносит в сценарий немного комедии. Он ничего не может с собой поделать, когда носит с головы до ног головорезов в adidas или аналогичной брендовой спортивной одежде. Создатели фильма не стесняются подшучивать над своими персонажами, что они и делают позже в фильме, когда их присутствие подвергается сомнению группой военнообученных головорезов, которые называют себя рэп-группой. Честно говоря, это более разумно, чем правда, учитывая их внешность!

Поклонникам боевых искусств здесь, несомненно, понравится боевая хореография. Это очень нормально, а не кричащие бои, к которым мы привыкли из других фильмов, таких как вышеупомянутый. Рейд Но это неплохо. Используйте разные стили, в том числе боевое самбо, вин-чун и кали, в то время как один персонаж потакает своей любви к своим просьбам о удушении голым задом, есть множество боевых сцен, в которые вы погружаетесь, и большинство из них не связано с огнестрельным оружием. Также есть небольшая игра с оружием, что совершенно неожиданно. Приветствуя, однако, присутствие оружия кажется довольно прерывистым для целей боевых сцен, поскольку охранник сидит в Святилище холодного оружия в комнате безопасности – то, что вы не ожидаете увидеть в реальности. Как я уже сказал, этот фильм не воспринимает себя слишком серьезно, хотя и преследует определенную цель. Эван Котик играет здесь свою роль спокойного и собранного мастера боевых искусств, способного уклоняться и защищаться с таким мастерством, и его персонаж восходит к работе ног, которую он изучил со времен своего детства в традиционных танцах. Это то, что боксер Васил Ломаченко связывает со своим движением из-за пределов этого мира, и мы знаем, что JCVD ​​изучал балет, когда рос, поэтому очевидно, что танец занимает свое место в борьбе. Боец ММА Валдемир Миннев играет в фильме одного из людей Никиты и хорошо использует свои навыки, борясь с частной охраной, а также противостоит Никите во время борьбы за лидерство. Никита, безусловно, крутой, спокойный человек из группы с одним фокусом, и очевидно, что он взялся за эту работу не для развлечения, а для совершенно другой мотивации.

Несмотря на свои добрые намерения, Русский рейд Ему просто не хватает убежденности и глубины, необходимых для продвижения вперед. Первые сцены фильма устают от ссор с эсэсовцами очень быстро, и если вы чувствуете, что каждая последующая сцена – это повторение первой. Как только он пересекает 30-минутную отметку, он начинает встречаться, поскольку представители двух компаний встречаются лицом к лицу, но до тех пор нам приходится терпеть более нестабильные сцены боев, где лидерство и мораль Никиты бросают вызов возглавляемой ими молодежной группе. Последняя половина фильма затем сводится к преследованию в кошки-мышки, когда в смесь добавляются пистолеты, вынуждая Никиту прибегать к своим специальным тренировкам, чтобы соблазнить, заманить в ловушку и казнить противника. Хотя с точки зрения действия никогда не бывает скучных моментов, казалось, что время выполнения можно было несколько сжать, так как некоторые боевые сцены казались несколько ненужными и просто предлогом для демонстрации боевых навыков участвующих актеров. И это исходит от кого-то, кто увлечен борьбой.

Русский рейд Он воплощает в себе простоту своей идеи, но, к сожалению, кажется, что он не поднимается выше барьера, чтобы вызвать действительно острые ощущения, как хотелось бы.

Оценка: