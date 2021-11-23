Русский удар по Google, Meta и Apple

Российская организация Роскомнадзор опубликовала список иностранных интернет-компаний, которые должны открывать представительства в России.

В его состав входят 13 иностранных компаний, владеющих 22 источниками информации, и, по данным Сустав Включает Google, Meta и Apple.

По данным Роскомнадзора, это произошло после вступления в силу 1 июля закона «О деятельности иностранных лиц в информационной сети и телекоммуникационной сети на территории Российской Федерации». Он предусматривает, что иностранные интернет-компании с ежедневной аудиторией более 500 000 пользователей должны открывать собственные представительства на территории Российской Федерации.

Регулятор добавляет, что помимо требования о создании в России филиала / представительства / юридического лица с 1 января 2022 года, закон накладывает ряд обязательств на иностранных лиц. Поэтому они должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с властями и установить рекомендуемый счетчик посещаемости на источнике информации.

Иностранные лица также обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

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