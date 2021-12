Русский «Шпионский камень» — робот, похожий на скалу.

Под слегка падающим снегом солдат кладет на землю валун. Мгновение спустя валун двинулся, сначала расширив камеру, похожую на перископ, а затем подняв всю скалистую поверхность, открывая небольшой набор тропинок. Теперь, когда его мобильность стала возможной, маленькие колесики робота опускаются на небольшой мостик у причала, как если бы танк разбивался по замерзшим холмам. Как только он оказывается на месте, каменный объект опускается, оставляя камеру только смотреть наружу, наблюдая за миром со своего скрытого места.

Этот небольшой робот, получивший прозвище «Камень шпиона», был создан курсантами ВВС России в течение трех лет в Военно-учебном и научном центре Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Он во многом похож на конгломерат R2-D2 из Звездные войныИгрушечный танк с дистанционным управлением и ключ для скрытия камня.

Робот — это всего лишь прототип, но модель с потенциальными боевыми эффектами в реальном мире.

Spy Stone может записывать до 15 часов видео и аудио, которые он обрабатывает и передает операторам-людям на расстояние до 1,25 миль. Чтобы убедиться, что Stone записывает только интересное видео, съемка активируется датчиками движения, и робот может перейти в спящий режим почти на 24 часа перед записью.

«Как объяснили разработчики, одним приложением может быть разведка во время войны территорий или« замороженного »военного конфликта», — говорит Сэмюэл Бендет, аналитик Центра военно-морского анализа и младший старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности. .

Робот ближнего действия, похожий на валун, полезен не во всех ситуациях, но он может найти свою нишу в стационарных траншеях для припаркованных линий фронта. Окопы и фиксированные линии фронта чаще всего ассоциируются с Первой мировой войной, но укрытие и безопасность, обеспечиваемые временными фортификационными ямами, являются постоянным признаком войны. На Украине, где поддерживаемые Россией сепаратисты ведут войну против правительства страны с 2014 года, окопы являются постоянной особенностью.

В такой войне шпионский камень может ползти, чтобы получить небольшое преимущество.

Если его протектор может пронести его через траншею или в взрывную яму на нейтральной территории, видео с камнем шпиона может сообщить ожидающему отряду солдат, когда берег свободен или приближается атака, и может позволить солдатам наступать на ничего не подозревающего врага. Небольшая и незаметная форма гаджета делает его гораздо более точным агентом-шпионом, чем дрон или самолет над ним.

«Шпионский камень» может быть полезен в качестве пассивного сборщика данных в среде, в которую можно легко вмешаться, — например, в окопах или городских войнах », — говорит Бендет. «The [Ministry of Defence] Сейчас он тренируется в этом виде боя и разрабатывает различные типы роботизированных систем, способных работать в городской местности. Обратной стороной является то, что он потенциально хрупкий и может быть легко поврежден, особенно если противник его обнаружит (поскольку у него нет защиты).

Хотя камень является всего лишь прототипом, он основан на текущем опыте работы с робототехникой. Военный советник студента по проекту был вдохновлен своим опытом взаимодействия с российскими войсками в Сирии.

Он также соответствует тенденции использования других небольших боевых роботов. Цели разведкиКак ручной снаряд, Робот сфера.

«Но у этой технологии пассивной сборки есть потенциальная выгода, учитывая, как российские силы испытали другую технологию пассивной сборки — робота Sphera можно бросить внутрь здания только для быстрого получения информации о ситуации, поэтому этот« ходячий камень »соответствует аналогичная технология, которая была предназначена для предоставления наибольшего количества данных о поле боя для российских солдат », — говорит Бендет.

Среди препятствий, которые должен преодолеть Камень шпионажа, является небольшой размер его следа. Хотя тропа лучше, чем шины на большинстве мест, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, даже скромные камни могут перевернуть камень и положить его на спину, прежде чем он сможет занять позицию. Небольшая дальность связи Stone также может представлять собой сложный предел, так как требует, чтобы операторы оставались так близко, что они были в пределах досягаемости минометного огня.

Если это удастся преодолеть, и если Россия решит продвинуть вперед роботов-разведчиков траншей за пределы этого прототипа, это может добавить исследовательское и боевое психологическое преимущество. Поначалу позиционная война утомляет психологически. Добавление возможности того, что солдаты, защищающие окопы, начнут думать, что каждая потенциальная скала — это шпион, может сделать этот опыт еще более тревожным.

Посмотрите его в действии ниже: