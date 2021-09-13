Русский шпионский корабль находится на проливе Ла-Манш

Российский шпионский корабль, построенный для секретных морских путешествий, был замечен сегодня на проливе Ла-Манш.

Янтер был замечен посреди побережья Девона и Франции посреди онлайн-сервиса Marine Traffic. В настоящее время он движется на север.

Янтарь – это специальный корабль-шпион с двумя беспилотными подводными лодками, которые могут спускаться на морское дно, чтобы делать снимки и собирать припасы.

Российская государственная телевизионная сеть сообщила, что корабль может перерезать интернет-кабели и заблокировать подводные датчики. Свяжитесь с MailOnline MoD для обратной связи.

Андре можно найти в онлайн-службе Marine Traffic Online Service между Девоном и побережьем Франции, и в настоящее время он направляется на север.

Янтарь – специальный разведывательный корабль с двумя беспилотными подводными лодками.

Корабль был впервые обнаружен сегодня исследователем безопасности Х. Саттоном.

Янтера недавно заметили возле кабелей у побережья Ирландии. Движения ранее приподнятые брови.

18 октября 2016 года сирийская телекоммуникационная компания заказала экстренное обслуживание для ремонта кабеля в Средиземном море, обеспечивающего подключение к Интернету в нескольких странах, включая Сирию, Ливию и Ливан.

Янтарь прибыл в район за день до начала четырехдневного ремонта. Осталось два дня до завершения техобслуживания. Я не знаю, что там работало.

В другом эпизоде ​​5 ноября 2016 года в Иране потерпела крушение подводная лодка, соединяющая страны Персидского залива. Через несколько часов Янтарь покинул Оман и направился в район примерно в 60 милях к западу от иранского портового города Бушер, где кабель идет к берегу.

Связь была восстановлена ​​буквально за несколько часов до прибытия Янтаря 9 ноября.

Кабели под водой ранее были целью военных действий.

В начале Первой мировой войны Великобритания перерезала несколько немецких подводных кабелей связи и подключилась к трафику, который был перенаправлен разведке. Во время холодной войны ВМС США отправили американских водолазов глубоко в Охотское море у побережья России, чтобы установить устройство для записи советских сообщений, в надежде узнать больше о ядерных возможностях запуска советской подводной лодки.

Согласно документам, опубликованным бывшим подрядчиком Агентства национальной безопасности Эдвардом Сноуденом, совсем недавно британские и американские спецслужбы произвели утечку оптоволоконных кабелей.

В 2007 году вьетнамские власти конфисковали суда, несущие мили оптоволоконного кабеля, спасенные пиратами из моря с целью получения прибыли.

Скандал нарушил работу сервиса на несколько месяцев. В 2013 году египетские власти арестовали трех аквалангистов из Александрии за попытку перерезать кабель, тянувшийся из Франции в Сингапур.

Спустя пять лет все еще остаются вопросы об атаке на кабель для передачи одной трети интернет-трафика между Египтом и Европой.

Хотя количество общеизвестных инцидентов саботажа невелико, большинство неисправностей вызвано авариями.

Ежегодно происходит двести и более отказов кабелей. Судовые якоря часто возникают при протягивании тросов или когда рыболовное снаряжение тянет леску. Другие ломаются во время цунами, землетрясений и других стихийных бедствий.