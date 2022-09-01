Русский шпион в моем экономическом классе

Ранее этим летом, Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) заявила, что это произошло я возражал Офицер российской военной разведки, переодетый Виктором (иногда Виктором) Мюллером Феррейрой, 30-летним бразильцем, направляется на стажировку в Международный уголовный суд в Гааге. По данным голландских властей, его настоящее имя — Сергей Владимирович Черкасов, и если бы он успешно въехал в Нидерланды и начал период обучения, то предполагаемый шпион мог направить в Москву информацию о разбирательстве в суде, расследующем возможные военные преступления. в Грузия И Украина.

Цикл новостей перешел к более важным проблемам, связанным с Россией, но я отступил: около четырех лет назад я получил степень магистра в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS) в Вашингтоне, округ Колумбия, вместе с предполагаемым российским шпионом. . . Я сразу узнал его лицо по Появившиеся картинки во всемирной паутине. У нас было 13 общих друзей на Facebook. После умственной усталости и совещаний с друзьями я вспомнил, что это был человек, пришедший на занятие по теории международной торговли в мотоциклетном шлеме. (САИС подтвержденный мне Вашингтон пост Что студент по имени Виктор Мюллер Феррейра Выпускной в 2020 году, но он мало говорил об этом деле.)

Шпион среди нас! Для меня большая часть ценности диплома заключалась в искренних, непринужденных беседах с профессорами, гостями и однокурсниками. Это были беседы, которые я бы вряд ли вел сейчас ни как неспециалист, ни как работающий журналист: обсуждение стратегии борьбы с повстанцами с людьми, служившими в Ираке и Афганистане; Рассказы от первого лица о переговорах с северокорейцами и дискуссиях в администрации Обамы о том, стоит ли публично поддерживать Зеленое движение в Иране.

Может ли эта среда сохраниться после того, как студент, который — если обвинения верны — нагло разоблачил, кто не был тем, кто сказал, что он на самом деле мог представлять угрозу национальной безопасности?

чаевые для Шпионаж был связан с SAIS (произносится как вздох) с его начала. Это была Высшая школа международных исследований. Основан в 1943 г. Написано советником президента и экспертом по контролю над вооружениями Полом Нитце (кстати, дедушка от бывшего редактора WIRED) вместе с конгрессменом от штата Массачусетс Кристианом Хертером. была их цель Тренировки для мужчин и женщин Кто будет формировать управляемый США мир, который, по мнению основателей, возникнет после Второй мировой войны. Школа стала частью Университета Джона Хопкинса в 1950 году, а второй кампус открылся в Болонье, Италия, в 1955 году. Ходят слухи, что он создан с помощью Что касается ЦРУ, то в первые десятилетия он, безусловно, был тренировочной площадкой для офицеров западной разведки. (ЦРУ отказалось от комментариев. Я понятия не имею, что правда, но слухи определенно влияют на то, как понимают школу.)

В 1986 году Третий кампус Открыт в Нанкине, Китай. Два года спустя у американского профессора был роман с (женатым) китайским офицером военной разведки, которого отправили в школу, чтобы сообщить о происходящем. Профессор, которого китайские власти почти ошибочно считали работающим на американскую разведку, был выслан из страны. Но Центр Хопкинса-Нанкин настаивает на своем, и выпускники программы говорят, что они извлекли большую пользу из этого опыта, даже несмотря на то, что всегда существовала дрожь взаимных подозрений.

Истории об американцах, которые шпионили в пользу Кубы, самые драматичные. Анна Монтес Он присоединился к SAIS в начале 1980-х и, возможно, был завербован коллегой для работы в кубинской разведке. Монтес сделал успешную карьеру в качестве латиноамериканского аналитика в Разведывательном управлении Министерства обороны (DIA), влияя на политику США в регионе, отправляя информацию на Кубу. Она была Он был арестован в 2001 году. В следующем году она признала себя виновной, вызвав шок и горе у своих коллег в международном аэропорту Дохи. По словам бывшего офицера разведки, по сей день Монтеса преподают как пример «первого дня» в обучении инсайдерским угрозам.

Риордан Роэт, который преподавал в SAIS в течение 45 лет и был главой отдела латиноамериканских исследований, не помнит, как общался с Монтесом, но отмечает, что школа была вращающейся дверью для студентов дневного и неполного рабочего дня, а также бесчисленных продлений. В 1980-х годах, когда дискуссии об американской политике в Латинской Америке исходили из Вашингтона, более левые студенты и профессора, как правило, объединялись. «Позже мне сказали, что моей любимой фразой было FF, проклятый фашизм, и я воспринял это как дело чести», — говорит он.