Ожидается, что из-за ужесточения эстонского правительства по отношению к России многие русскоязычные не примут участия в воскресных выборах, несмотря на их оппозицию войне на Украине.

Русскоязычные, составляющие четверть населения, также обеспокоены поддержкой практически всеми крупными партиями нового закона об образовании в Эстонии только в школах.

«Очень большая часть русскоязычного населения Эстонии поддерживает прочные связи с Россией», — сказал Рейн Тумла, политический эксперт Института Йохана Скита.

«Они болезненно страдают от нынешней политики Эстонии и остального демократического мира в отношении России», — сказал он.

Согласно недавнему опросу Kantar Emor, перед выборами 35 процентов русскоязычных избирателей еще не определились с голосованием.

Эстония с населением всего 1,3 миллиона человек является прибалтийской страной, которая до 1991 года была частью Советского Союза, а сейчас является членом Европейского Союза и НАТО.

Согласно опросам общественного мнения, Партия реформ премьер-министра Каги Калласа, которая возглавила международные призывы к увеличению военной помощи Украине, должна победить на выборах.

В интервью AFP в прошлом месяце Клаас сказал, что усиление украинских сил также помогает обороне Эстонии, потому что оно «ослабляет того же врага, что и у нас».

Она сказала, что Россия должна быть привлечена к ответственности за свои преступления, чтобы «разорвать порочный круг нападения России на своих соседей», назвав ее «последней имперской державой… в мире».

Дипломатические отношения между Россией и Эстонией, у которых есть нерешенный пограничный спор, рухнули.

В январе Россия выслала посла Эстонии, а Эстония в ответ сделала то же самое с послом России.

— «Опасность» для Эстонии? —

Подход Клааса поддерживают большинство крупных партий, за исключением ультраправой EKRE, которая занимает второе место в опросах.

EKRE призвала сократить военную помощь Украине, чтобы не вызывать раздражение у России, и призвала прибалтийское государство прекратить принимать украинских беженцев.

История продолжается

Опрос Kantar Emor показал, что у партии всего 11% поддержки среди русскоязычных избирателей.

Больше всего — 45% — высказались за левоцентристскую Центристскую партию, которая обещает и впредь предлагать двуязычное школьное образование в Эстонии и России тем, кто этого хочет.

Недавние действия правительства, такие как удаление всех следов Второй мировой войны советских времен, также разозлили многих в русскоязычном сообществе.

Но не все русскоязычные разочарованы политикой.

Андрей, 39-летний программист, отказавшийся назвать свою фамилию, заявил, что будет голосовать за Партию реформ.

«Любой другой вариант поставил бы под угрозу существование нашей страны», — сказал он.

«Пока Украина защищается, для Эстонии нет опасности начала войны. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину до победы».

Но 49-летняя Александра Кивисало, инструктор по боевым искусствам, заявила, что голосовать не будет.

«Я не хочу через два года узнать, что голосовал за кого-то вроде Путина или Гитлера. Большинство людей не знают, как обращаться с властью».

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