Русское мифотворчество в Сирии было характерно для зверств на Украине

Писатель — бывший аналитик ЦРУ и автор книги «Станция Дамаск».

На первый взгляд, между затянувшимся сирийским конфликтом и войной на первых полосах на Украине мало общего. Первая — это многосторонняя гражданская война на Ближнем Востоке, а вторая — борьба между странами у ворот Европы. Но Россия рассматривает оба, казалось бы, разных поля боя.

Война Владимира Путина в Сирии началась как падение оружия и советников режима Дамаска перед полномасштабной интервенцией в 2015 году. Московские ВВС Может быть, он спас Башара Асада. Таким образом, Сирия предлагает поучительную историю о том, что происходит, когда Россия не только выигрывает войну, но и создает линзу, через которую мы видим мир: модель своей стратегии в Украине.

Последствия победы Асада в сирийской войне всегда были очевидны. Союзное Кремлю правительство в Дамаске. длительное российское военное присутствие в восточном Средиземноморье; И нарратив, скармливаемый русским дома, состоит в том, что Москва переиграла Вашингтон на решающем поле битвы за новую холодную войну. Это включало тактику, которая стала до жути знакомой. в течение Вторая чеченская война, русская армия сравняла с землей столицу Грозный. В 2003 году Организация Объединенных Наций назвала город «самым разрушенным… на земле». В Сирии та же участь постигла Алеппо. Украинские города, включая Мариуполь, Херсон и Бахмут, теперь несут на себе такие же шрамы.

В Сирии Москва создала основополагающий миф, искажая историю войны, чтобы служить и оправдывать свои собственные цели. Жестокая военная кампания. В нем утверждается, что гражданская война была конфликтом между Асадом и насильственным салафитским джихадизмом — элегантная ложь, которая выборочно опирается на элементы правды, игнорируя сложность конфликта. В этом повествовании Асад был воюющим лидером многоэтнической, религиозно разнообразной страны, которой угрожали исламские экстремисты, поддерживаемые Соединенными Штатами и их арабскими соседями. Тот факт, что сирийский режим несет ответственность за большинство смертей, исчезновений и экономических разрушений, был переосмыслен российскими государственными СМИ как необходимый ответ терроризму, а не как аморальная попытка подчинить своих противников.

историк Тимоти Снайдер Это показывает, как Путин и его советники построили систему, основанную на конфликте и восприятии Запада как реальной угрозы. Сирия и Украина — это поля сражений, но опасность российской мифологии простирается далеко за их пределы.

Во-первых, кремлевское повествование о сирийском конфликте затемняет личность и фокусируется на идеологии. Здесь не было ни демонстрантов, ни гражданской оппозиции, только террор. Россия очернила Сирийскую гражданскую оборону, известную как «Белые каски», как «инструмент, используемый Западом для проведения провокаций». Обнадеживающая заря восстания 2011 года, когда сотни тысяч сирийцев вышли на улицы, требуя свободы, вылечена из истории. Сирийских личностей нет, только сирийский народ, конечно, поддерживает Асада и Путина.

Аналогичный нарратив, разработанный для Украины, предполагает, что русские воюют с нацистами. В большой статье, опубликованной за несколько месяцев до вторжения, Путин заявил, что украинцы, русские и белорусы — это один народ, находящийся под властью Москвы. Таким образом, любой украинец, который сопротивляется Москве, является врагом, предателем и пособником нацистов.

Во-вторых, российский миф о Сирии переворачивает реальные события с ног на голову, искажает правду и разрушает критическое мышление. Анализ российской авиации в Сирии в 2015 и 2016 годах показывает, что Москва начала свою кампанию в Сирии, нанося удары не по Исламскому государству, как она утверждала, а по антиасадовским повстанцам вокруг Алеппо и Дамаска. Россия и ее союзники плели аналогичную ложь Применение химического оружия в Сирииутверждая, что атаки, проводимые режимом, являются либо фальшивкой, либо делом рук оппозиции.

В Украине продолжается уничтожение правды. Налет российской авиации на театр в Мариуполе, погибло около 600 человекКремль придумал его как работу украинского воинского подразделения, имеющего корни в крайне правой милиции. Москва аналогично утверждал Что убийство сотен украинских мирных жителей в Буче инсценировано украинскими диверсантами.

В-третьих, в русской легенде жестокость есть знак чести, самоцель. В Сирии сторонники режима любили рисовать лозунг «Асад или мы сожжем страну» на стенах опустевших городов и кварталов. Целью стали страдания других, а страна стала жертвой для Асада. Та же динамика работает и в Украине. в Опрос Левада-центра В декабре 59 процентов граждан России заявили, что не чувствуют ответственности за гибель мирных жителей Украины. Лидеры Русской православной церкви, тесно связанные с Путиным, представили войну в религиозном ключе. требовать Жертва русских воинов очистит их от грехов.

Кремлевская версия Сирии и Украины предлагает мрачное предупреждение и видение той угрозы, которую они представляют. Русская правдаРусская правда. На нас — и на сирийцев, и на украинцев — ложится бремя сопротивления.