Русско-украинская война: Бахмутская битва не окончена | Новости войны между Россией и Украиной

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что украинцев не выселили из города, опровергнув утверждения группы Вагнера.

Представитель Белого дома заявил, что битва за Бахмут еще не окончена, и Украина все еще упорно борется за город.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил журналистам в понедельник, что украинцев не выселяли из города, добавив, что на этой неделе ожидается дополнительный пакет помощи для Украины.

Его комментарии прозвучали через несколько часов после того, как Украина также заявила, что российские войска были «очень далеко» от захвата Бахмута и что бои бушуют вокруг здания городской администрации, где группа наемников Вагнера утверждала, что подняла российский флаг.

«Пахмуты — украинцы, они ничего не захватили и, мягко говоря, далеки от этого», — сказал Рейтер по телефону представитель Восточного военного командования Сергей Шереватый.

Ранее в понедельник группа Вагнера, возглавлявшая наступление на Бахмут, заявила, что захватила городскую ратушу. Минобороны России не подтвердило полный контроль над городом.

Бой за промышленный город Бахмут стал самым продолжительным и кровопролитным сражением в наступлении России на Украине за год. Большая часть довоенного населения Бахмута, составлявшего около 70 000 человек, бежала из города в 2022 году.

Украинские силы говорят, что трудно сказать, сколько мирных жителей осталось в Бахмуте, по оценкам, от 1000 до 5000 человек.

Финляндия становится членом НАТО

Тем временем Финляндия официально станет членом военного альянса Организации Североатлантического договора (НАТО), сообщает канцелярия президента Финляндии.

Как заявил в понедельник журналистам в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, «завтра мы будем приветствовать Финляндию в качестве 31-го члена».

Сообщается, что в ответ на вступление Финляндии в НАТО Россия укрепляет свой военный потенциал.

«Мы будем укреплять наши военные возможности на западном и северо-западном направлениях», — заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«В случае размещения в Финляндии сил и средств других членов НАТО мы предпримем дополнительные шаги для надежного обеспечения военной безопасности России».

Финляндия имеет 1300-километровую (810-мильную) границу с Россией, что почти вдвое превышает границы военного союза с Москвой.

Убедительные штрафы

В Словакии премьер-министры Чехии и Словакии призвали Европейский союз оказать «целенаправленное давление» на Кремль, сохранив санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину в прошлом году.

Правительства Чехии и Словакии во главе с Петером Фиалой и Эдуардом Хегером соответственно встретились в городе Тренчин на западе Словакии.

«Европейскому союзу и его партнерам важно поддерживать целенаправленное давление на Российскую Федерацию и полностью выполнять санкции», — говорится в заявлении премьер-министров.

Они добавили, что союзники также должны «предотвратить превышение санкций и создать механизмы для наказания виновных в преступлениях, связанных с этой агрессией».