Русско-украинская война: министр обороны России впервые после наемнической революции появился на публике

Министр обороны России Сергей Шойгу на борту военного вертолета направляется на осмотр командного пункта одного из соединений группировки российских войск «Запад» в неизвестном месте на Украине. фото/AP

Министр обороны России Сергей Шойгу сделал свое первое публичное выступление после восстания наемников, призывающих к его свержению, инспектируя сегодня войска в Украине в видео, опубликованном его министерством.

Он является первым из трех могущественных российских лидеров, чьи несовпадающие интересы привели к тому, что группа Вагнера заняла российский город и двинулась на столицу с тех пор, как в субботу закончилось восстание. С тех пор глава группы Вагнера Евгений Пригожин и начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов не делали никаких публичных заявлений. Президент России Владимир Путин также не появлялся на публике.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об окончании «антитеррористического режима», введенного в субботу в столице, в ходе которого войска и бронетехника установили блокпосты на окраинах города, а власти перекрыли въезды в город.

Министерство обороны опубликовало видео, на котором Шойгу летит на вертолете, а затем присутствует на встрече с армейскими офицерами в военном штабе на Украине, на котором министр впервые показан с тех пор, как Пригожин объявил «марш справедливости» с целью смещения министра обороны и Герасимов. Вечером в пятницу, в ходе которого наемники захватили южный город Ростов-на-Дону, а затем двинулись на Москву.

Восстание закончилось в субботу, когда Пригожин приказал своим войскам вернуться. В Кремле заявили, что достигли договоренности о передаче командира наемников в Беларусь и об амнистии его солдат. Восстание представляет собой самую большую проблему для Путина за более чем 20 лет правления.

Было неясно, что в конечном итоге произойдет с Пригожиным и его войсками. Кремль или президент Белоруссии Александр Лукашенко обнародовали несколько подробностей сделки. Где был Пригожин, было непонятно, так как в субботу он ехал из Ростова-на-Дону на внедорожнике.

Перед началом восстания Пригожин в течение нескольких месяцев осыпал Шойгу и начальника Генштаба генерала Валерия Герасимова вульгарными оскорблениями, нападая на них за то, что они не снабдили его войска достаточным количеством боеприпасов во время Бахмутского сражения, самого продолжительного и кровопролитного сражения война.

Путин отстранился от спора, а Шойгу и Герасимов хранили молчание, возможно, отражая неуверенность в поддержке Путина. По словам наблюдателей, не сумев положить конец ссоре, Путин подтолкнул Пригожина к резкому повышению ставок.

На вопрос журналистов в субботу, доверяет ли Путин по-прежнему Шойгу, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил, что ему ничего не известно об изменениях в позиции президента. Комментируя, обсуждались ли в ходе переговоров с Пригожиным какие-либо изменения в военном руководстве, Песков ответил, что кадровые изменения являются исключительной прерогативой Путина как главнокомандующего армией и поэтому не являются предметом обсуждения.

Российские СМИ и комментаторы предполагают, что Путин может заменить Шойгу на Алексея Дюмина, губернатора Тульской области, который ранее служил телохранителем Путина, а затем заместителем министра обороны. Они отметили, что Путин, который избегает принимать решения под давлением, скорее всего, подождет, прежде чем объявить о поправке.

Евгений Пригожин садится в военный автомобиль и делает селфи с местным жителем. фото/AP

У США была разведка, что Пригожин уже какое-то время концентрирует свои силы у границы с Россией. Это противоречит утверждению Пригожина о том, что его мятеж был ответом на нападение российских военных на его полевые лагеря в Украине в пятницу, в результате которого, по его словам, погибло большое количество его людей. Министерство обороны отрицало нападения на лагеря.

Член палаты представителей США Майк Тернер, возглавляющий комитет Палаты представителей по разведке, заявил, что поход Пригожина в Москву, похоже, был спланирован заранее.

«Это то, что нужно было планировать в течение длительного периода времени, чтобы реализовать так, как это было», — сказал Тернер в эфире CBS. Лицом к нации.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал события выходных «экстраординарными», напомнив, что 16 месяцев назад Путин, казалось, был готов захватить столицу Украины, а теперь ему пришлось защищать Москву от сил, которыми он командовал, чтобы защитить его.

«Я думаю, что на российском фронте появилось больше трещин, — сказал Блинкен в эфире NBC. Познакомьтесь с прессой.

«Слишком рано говорить, куда именно они направляются и когда они туда доберутся, но у нас, безусловно, есть множество новых вопросов, которые Путину придется решать в ближайшие недели и месяцы».

Пока неясно, какое значение для войны в Украине будут иметь дивизии, спровоцированные 24-часовым мятежом. Но это действительно привело к выводу с поля боя некоторых из лучших боевых сил России: войска Вагнера, показавшие свою эффективность в одержании единственной за несколько месяцев сухопутной победы Кремля в Бахмуте, послали чеченских солдат, чтобы остановить их приближение. в Москву.

Быстрое продвижение войск Вагнера, практически не встречавшее сопротивления, также выявило слабость российских сил безопасности и вооруженных сил. Сообщалось, что наемники сбили несколько вертолетов и самолет военной связи. Минобороны никак не прокомментировало.

В беседе с журналистами перед председательством на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, на которой они обсудят дополнительную поддержку Украины, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сказал, что восстание показало, что война «ломает политическую систему России».

«Монстр, созданный Путиным вместе с Вагнером, сейчас кусает его», — сказал Боррелл. «Зверь действует против своего создателя. Политическая система показывает слабость, а армия дает трещины».