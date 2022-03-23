Русско-украинская война — «Не то, что в кино»: украинский режиссер на войне после того, как попал на передовую

Режиссер без колебаний встал на защиту, когда Россия начала вторжение в Украину.

Киев:

Украинский режиссер Олег Сенцов провел пять лет в российской тюрьме за протест против захвата Крыма, а теперь находится на передовой, борясь за реванш.

Вместо того, чтобы быть за кадром, лауреат премии Европейского Союза за права Сахарова записался добровольцем территориальной обороны для борьбы с вторжением в Москву.

«Этот бой не такой, каким вы представляете его по фильмам», — говорит Сенцов, одетый в камуфляж цвета хаки, шапку и бороду, закрывающую его прежде чисто выбритое лицо.

«Близкий контакт, огонь из стрелкового оружия, этого немного. Большую часть времени это артиллерия, и ваша задача — удерживать линию фронта в окопах, а не погибнуть от бомбардировок», — сказал он AFP.

45-летний мужчина постоянно кашляет из-за болезни, которая, по его словам, возникла во время перерыва в несколько дней после службы на фронте против российских войск в холодных условиях.

Сенцов делал успешную карьеру независимого режиссера, когда протесты на Майдане в 2014 году и аннексия Крыма Россией перевернули его жизнь с ног на голову.

Свой первый фильм «Геймер» он написал и снял в 2011 году с бюджетом всего в 20 000 долларов, а на момент своего ареста в 2014 году планировал снять еще один фильм «Носорог».

После того, как его признали виновным в планировании поджогов, его отправили в исправительную колонию в российской Арктике, где он начал 145-дневную голодовку, во время которой похудел на 30 килограммов (66 фунтов), прежде чем был освобожден в 2019 году.

Русская жестокость

Опираясь на переборку, Сенцов говорит, что его долгие годы за решеткой в ​​России показали ему, что Москва не удовлетворится простой оккупацией Крыма.

«Некоторые из моих друзей после моего освобождения говорили мне: «Ты очень экстремистка, ты ненавидишь русских, они не такие уж плохие», — говорит режиссер.

«Но теперь они меня понимают, потому что я провел там пять лет, я видел, как они относятся к украинцам и европейцам, с их имперскими амбициями, с их жестокостью».

Режиссер без колебаний присоединился к нему, когда 24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину.

«С первых дней войны я присоединился к территориальной обороне, — говорит он, — и две недели дежурил на блокпостах на окраинах Киева.

Но потом его оттеснили на «первую линию обороны» вместе с воинскими частями в лесах в неизвестном месте под Киевом.

Сенцов говорит, что Россия «сделала Вьетнам» для украинских сил интенсивным шквалом бомбардировок и ракетных пусков, которым они сопротивлялись.

Но он считает, что по мере того, как российские войска будут пытаться продолжить свое застопорившееся наступление и окружить украинскую столицу, боевые действия будут только усиливаться.

«Если атака начнется в нашем направлении, мы будем первыми, кто ее остановит, и будет более ближний бой», — говорит он.

простой солдат

На данный момент многообещающая режиссерская карьера, благодаря которой фильмы Сенцова были показаны на европейских кинофестивалях, кажется далекой.

«Я сейчас не стреляю. Во-первых, нет времени. Во-вторых, я не хочу», — сказал он.

Украинские чиновники предложили ему работать в пресс-службе «из-за моего известного имени, но это был не мой путь. Мой путь — путь простого солдата».

Он сказал, что получал сообщения о поддержке, в том числе от Европейской киноакадемии и украинских кинематографистов, «но сейчас, во время войны, неважно, режиссер ты, водитель автобуса или простой рабочий — мы все солдаты».

Но он надеется однажды вернуться к кинопроизводству, даже если потребуется некоторое время, чтобы обрести «холодный ум», чтобы снять фильм о войне.

«Я не уверен, какой фильм я собираюсь снять, — сказал он. — Я уже написал много сценариев до войны. Может быть, здесь я придумаю какие-то идеи».

Пока он продолжит наблюдать за войной через прицел, а не через видоискатель.

«Я прожила другую жизнь, моя жизнь изменилась, моя деятельность изменилась. Кинопроизводство — это только часть моей жизни — теперь моя жизнь там, где я думаю, что это будет наиболее полезно для моей страны».

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