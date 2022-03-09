Русско-украинская война: последние новости и обновления

В последние дни представители администрации Байдена в частном порядке неоднократно говорили высшим демократам, что намерены ввести запрет на импорт российской нефти. Когда они не справились, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (D., Калифорния) решила действовать в одиночку, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Мисс Пелоси подняла этот вопрос во вторник утром на встрече с демократами Палаты представителей, сообщает People. Пресс-секретарь заявила, что по-прежнему планирует голосовать по законопроекту о блокировании импорта российской нефти, в разработке которого она сыграла ключевую роль, даже после того, как президент Байден решил заблокировать использование своей исполнительной власти.

В письме демократам в Палате представителей, объявляющем об этом шаге, она сказала, что закон также рассмотрит доступ России к Всемирной торговой организации и обновит Закон Магнитского о глобальной ответственности за права человека, чтобы Соединенные Штаты могли ввести дополнительные санкции против России.

Демократические лидеры первоначально планировали представить закон во вторник вечером в рамках ускоренной меры, но затем решили отложить голосование до среды, поскольку не было ясно, какую поддержку эта мера вызовет у республиканцев.

Неясно, будет ли законопроект Палаты представителей продвигаться в Сенате. Сенаторы-демократы указали на запрет, объявленный Белым домом во вторник, или заявили, что обсудят его на своих политических встречах в среду.

Сказал лидер большинства Чак Шумер (Германия, Нью-Йорк).

Ожидаемое голосование в Палате представителей происходит после необычных нескольких дней, в течение которых высокопоставленные чиновники администрации Байдена пытались убедить демократов Палаты представителей отказаться или сократить свои планы по продвижению законопроекта. Один человек сказал, что некоторые в администрации были обеспокоены тем, что закон в том виде, в каком он написан, ослабит полномочия президента по снятию санкций с России, если это необходимо, поскольку для этого потребуется голосование в Конгрессе. Punchbowl News ранее сообщал об этом.

Другие представители администрации выразили озабоченность перед законодателями и персоналом по поводу положений первоначальной версии закона, связанных с торговлей, и обеспокоены тем, что эти меры не соответствуют тому, чему следовали европейские чиновники. Администрация Байдена стремилась координировать свои действия с Европой, поскольку она вводит экономические санкции против России.

В ответ на запрос о комментариях представитель Белого дома сказал: «Мы поддерживаем использование Конгрессом своих полномочий для привлечения России к ответственности, и мы работаем с Конгрессом над всеми этими усилиями». Чиновник отказался комментировать частные разговоры между администрацией и Конгрессом. Чиновник добавил, что администрация информирует Конгресс о своих обсуждениях с союзниками по ряду вопросов.

Высокопоставленные чиновники в администрации Байдена поначалу не хотели вводить запрет на импорт российской нефти, что Соединенные Штаты обсуждали в течение нескольких месяцев. Но партийный импульс в Конгрессе в сочетании с мольбами украинских официальных лиц по мере того, как Россия продолжала наступать, убедили Белый дом принять меры.

Люди говорят, что опасения по поводу и без того высоких цен на бензин были в центре внутренних обсуждений администрации в последние дни. Г-н Байден и его главные советники в течение нескольких месяцев пристально следили за влиянием повышения цен на политическое положение президента на промежуточных выборах. Республиканцы стремились обвинить Байдена в рекордной инфляции.