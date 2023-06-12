Русско-украинская война: список основных событий, день 474 | Российско-украинские военные новости

Это ситуация на понедельник, 11 июня 2023 г.
Борьба
- Украина заявила, что ее войска отбили у российских войск три деревни на юго-востоке, объявив о первых освобожденных поселениях с тех пор, как Украина начала свое последнее контрнаступление.
- Минобороны России заявило, что сбило украинский истребитель Су-25 в Херсонской области и отразило три украинские атаки в Запорожской области.
- Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил, что шесть человек погибли в результате наводнения в Херсонской и Николаевской областях после прорыва подконтрольной России плотины Новая Хаковка на прошлой неделе. Он добавил, что около 35 человек, в том числе семеро детей, пропали без вести.
- Губернатор Херсонской области Александр Прокудин заявил, что три человека погибли и 10 получили ранения, когда Россия обстреляла спасательный катер, эвакуировавший людей из зоны наводнения.
- Министерство обороны России заявило, что Украина пыталась атаковать один из своих военных кораблей, охраняющих крупный газопровод в Черном море, с помощью шести подводных беспилотников. Сказано, что все уничтожено.
- Россия и Украина объявили об одновременном обмене почти 100 военнопленными с обеих сторон.
- Евгений Пригожин, глава группы наемников «Вагнер», заявил, что его солдаты не будут подписывать никаких контрактов с Минобороны России после того, как к концу июня отдадут приказ всем независимым силам.
Дипломатия
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на днях Херсонскую область посетили представители Международного уголовного суда для расследования прорыва Новой Хаковской плотины.
- Зеленский одобрил предложение Совета национальной безопасности и обороны страны о выдаче разрешения 178 гражданам России, в том числе 81 гражданину Украины.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нет оснований для какого-либо потенциального диалога с Украиной.
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