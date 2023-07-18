Русско-украинская война: список основных событий сегодняшнего дня 510 | Новости войны между Россией и Украиной

Такова ситуация во вторник, 18 июля 2023 года.
борьба
- Крупные группировки российских войск принимают участие в наступлении на Кобянском направлении северо-востока Украины и ведут ожесточенные бои. «Мы обороняемся. Продолжаются ожесточенные бои, и позиции обеих сторон динамично меняются по нескольку раз в день», — написала в телеграмме заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
- Маляр также сообщил, что украинские силы пытались продвинуться в сторону городов Бердянск и Мелитополь на юге страны. В нем говорится, что украинские силы отбили почти 11 квадратных километров (4,2 квадратных мили) на прошлой неделе, когда они продвигались к городам, в результате чего общая территория, захваченная там, достигла почти 180 квадратных километров (69,5 квадратных миль).
- Официальный представитель Восточной группировки войск Украины Сергей Черватый сообщил национальному телевидению Украины, что российские военные сосредоточили в районе Кобянска более 100 тысяч солдат и более 900 танков.
- Украинские официальные лица в Харькове и Херсоне заявили, что в результате российских ракетных ударов погиб по меньшей мере один мирный житель и пятеро получили ранения.
- Национальный антитеррористический комитет России заявил, что Украина ночью атаковала Крымский мост с помощью надводных беспилотников, сообщают государственные СМИ.
- Губернатор Белгородской области на юге России Вячеслав Гладков сообщил, что во время обстрела Крымского моста в автомобиле погибли мужчина и женщина, а их дочь серьезно пострадала.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в проведении атаки на Крымский мост с участием Великобритании и США. «Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки», — сказала она.
- Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту по обвинению в терроризме. По данным МИД России, возбуждено уголовное дело по статье 205 УК России — террористический акт на территории страны.
- Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна уничтожить высшее командование «террористических формирований» после атаки на мост.
- Вице-премьер России Марат Хоснуллин заявил, что мост, соединяющий юг России с аннексированным Крымом, будет полностью отремонтирован к 1 ноября.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что нет никакой связи между атакой на Крымский мост и решением России приостановить свое участие в сделке по черноморскому зерну.
- По словам местных властей, российский истребитель Су-25 упал в Азовское море недалеко от российского города Ейск, но пилот катапультировался. Ейск находится по другую сторону Азовского моря от контролируемой Россией части Донецкой области Украины.
Сделка с черноморскими бобами
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в «угрозах глобальной продовольственной безопасности» после выхода Москвы из сделки по зерну в Черном море.
- Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать работать с другими странами, чтобы обеспечить поставку зерна из украинских портов Черного моря. Кирби сказал, что Вашингтон не рассматривает возможность использования американских военных активов для защиты поставок зерна.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России выйти из сделки по черноморскому зерну. Столтенберг сказал, что «незаконная война» России против Украины продолжает «наносить ущерб миллионам уязвимых людей во всем мире».
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение России прекратить участие в соглашении годичной давности было «неразумным» и равносильно «вооружению» продовольствия. Действия Москвы «затруднят доставку еды в места, которые больше всего в ней нуждаются», — сказал Блинкен.
- Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала сказала, что она «глубоко разочарована» окончанием сделки по черноморскому зерну, которую она назвала необходимой для обеспечения стабильности мировых цен на продовольствие. «Грустно констатировать, что больше всего пострадали бедные и бедные страны», — написала она в Twitter.
- Франция призвала Россию прекратить «шантаж» соглашения, позволяющего Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию из портов Черного моря.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отказ России продлить соглашение «посылает плохой сигнал» остальному миру. «Все поймут, что за этим стоит, любое действие, которое во многом связано с тем, что Россия не чувствует себя ответственной за хорошее сосуществование в мире», — сказал Шольц.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «глубоко сожалеет» о решении России расторгнуть сделку, в том числе об отзыве российских гарантий безопасности судоходства в северо-западной части Черного моря.
- В МИД России заявили, что, несмотря на усилия ООН по продлению соглашения, остаются препятствия для российского экспорта продуктов питания и удобрений.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение России «циничным шагом».
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что, по его мнению, президент России Владимир Путин хочет, чтобы сделка была продолжена, и что он обсудит этот вопрос, включая экспорт российских удобрений, с Путиным, когда они встретятся лично во время встречи, которая ожидается в августе.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо сделать все, чтобы Черноморский экспортный коридор зерна продолжал использоваться с участием России или без нее.
- В репортаже из Москвы журналист Юлия Шаповалова заявила, что, хотя Кремль заявил, что готов рассмотреть вопрос о продлении зерновой сделки, если его требования будут выполнены, нападение Украины на Крымский мост укрепило ее решение не вести дальнейших переговоров по соглашению.
Штрафы
- Великобритания ввела новый пакет санкций против России из-за ее войны с Украиной. Министр культуры России Ольга Любимова и министр образования Сергей Кравцова недавно попали в санкционный список Великобритании.
Гуманитарная помощь
- Папа Римский Франциск направил высокопоставленного представителя для переговоров с президентом США Джо Байденом по поводу депортации Москвой украинских детей, сообщает Politico. Politico сообщает, что кардинал Матео Зуби, как ожидается, встретится с Байденом в Белом доме во вторник.
- Глава гуманитарной помощи США Саманта Пауэр во время визита в Киев объявила о выделении Украине гуманитарной помощи на сумму более 500 миллионов долларов.
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