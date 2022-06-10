Русско-украинская война: список основных событий, день 107 | военные новости между россией и украиной

Поскольку российско-украинская война вступает в свой 107-й день, мы рассмотрим ключевые события.
Вот основные события пятницы, 10 июня.
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борьба
- Украинские военные говорят, что их силы продолжают препятствовать попыткам России захватить город Северодонецк, который является предметом ожесточенных споров на востоке страны. Губернатор региона сказал, что русские «мрут как мухи», но добавил, что украинские силы страдают от «катастрофической» нехватки артиллерии.
- Командир батальона Национальной гвардии Украины «Свобода» Петр Косик заявил, что украинцы втягивают россиян в уличный бой в Северодонецке, чтобы нейтрализовать их артиллерийское преимущество.
- Секретарь Совета безопасности Украины заявил, что российская армия отправляет своих людей в Северодонецк «как пушечное мясо».
- Губернатор Луганской области заявил, что российские войска разрушили «один из символов Северодонецка» — большой спортивный комплекс под названием «Ледовый дворец».
- Оккупированная Россией Херсонская область является кремлевской «лабораторией террора», где поддерживаемые Москвой власти нарушают права местных жителей и политиков, заявил посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «позитивных» новостях из юго-восточного района Запорожья, но не сообщил подробностей, заявив, что украинские силы постепенно продвигаются в восточном районе Харьковщины.
- По сообщениям СМИ, суд в контролируемой сепаратистами области на востоке Украины вынес смертные приговоры двум гражданам Великобритании и гражданину Марокко, которые были арестованы во время боевых действий украинской армии против российских сил.
- В МИД Украины заявили, что смертные приговоры, вынесенные британским и марокканским гражданам, воевавшим на стороне Украины, следует признать недействительными.
Дипломатия
- Президент России Владимир Путин сравнил себя с Петром Великим и говорил о необходимости России «вернуть [territory] Она защищается».
- Финляндия планирует внести поправки в свое пограничное законодательство, чтобы разрешить строительство заграждений на восточной границе с Россией в целях повышения готовности к смешанным угрозам в условиях российского вторжения в Украину.
- Правительство президента Никарагуа Даниэля Ортеги разрешило переброску российских войск, самолетов и кораблей в Никарагуа для обучения, обеспечения правопорядка или реагирования на чрезвычайные ситуации.
- Президент Зеленский призвал лидеров Евросоюза поддержать членство Украины в блоке. Ожидается, что заявка Украины на получение статуса кандидата в члены ЕС будет рассмотрена в конце июня.
- В четверг Зеленский поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы проинформировать его о ситуации на передовой и обсудить дополнительную оборонную поддержку Украины.
Эконом
- Информационное агентство ТАСС сообщило, что поддерживаемые Москвой сепаратистские восточноукраинские регионы заявили, что вскоре начнут поставлять зерно в Россию.
- Канадская полиция заявила, что более 400 миллионов канадских долларов (314,8 миллиона долларов) в российских активах и сделках с участием людей были санкционированы в результате войны Москвы с Украиной.
- Посланник США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил законодателям, что сейчас Россия может получать больше доходов от своего ископаемого топлива, чем незадолго до вторжения в Украину, поскольку рост мировых цен компенсирует влияние усилий Запада по ограничению его продаж.
- Продовольственное агентство ООН заявило, что «многие уязвимые страны платят больше, но получают меньше еды» на фоне повышения продовольственной безопасности на фоне войны России в Украине.
- Кремль заявил, что не было достигнуто соглашения о продаже зерна из Украины в Турцию — зерна, которое Украина утверждает, что Россия украла, — но работа над сделкой продолжается. Москва отрицает кражу зерна, но Соединенные Штаты утверждают, что есть заслуживающие доверия сообщения о том, что Россия «ворует его».
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