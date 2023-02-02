Русско-украинская война: список основных событий, день 344 | Российско-украинские военные новости

Поскольку российско-украинская война вступает в свой 344-й день, мы наблюдаем ключевые события.
Вот ситуация на четверг, 2 февраля 2023 г.:
Борьба
- По меньшей мере четыре человека погибли в Донецкой области в результате обстрела нескольких сел российскими войсками, сообщил губернатор области Павел Кириленко.
- Российские силы окружили Пакмут и ведут бои, чтобы захватить контроль над шоссе, соединяющим город с соседним городом Часов Яр, заявили поддерживаемые Россией официальные лица.
- Министерство обороны Великобритании заявило, что самые интенсивные обстрелы войны, возможно, произошли в последние дни вдоль реки Днепр на юге Украины. Эти атаки включали продолжающийся российский обстрел Херсона.
- По сообщениям государственных СМИ, президент России Владимир Путин заявил на заседании кабинета министров, что нельзя допустить обстрела российских территорий с территории Украины.
Военная помощь
- Глава службы внешней разведки СВР России обвинил НАТО в «повышении ставок» в Украине и оказании Киеву дополнительной военной поддержки.
- Министр обороны Германии показал берлинские танки, готовящиеся к отправке в Киев, но признал «большую потерю» для маловооруженной немецкой армии.
- Министр обороны Украины заявил, что украинские жизни будут спасены поставкой Францией передовых радаров ПВО в Киев.
- Соединенные Штаты подготовили Украине военную помощь на сумму 2 миллиарда долларов, которая, как ожидается, впервые будет включать ракеты большой дальности.
- Кремль заявил, что поставки Украине ракет большой дальности приведут к эскалации войны в Украине, даже если США не изменят курс.
- Министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания не приняла «твердое решение» не направлять свои истребители в Украину, но считает, что на данный момент это неправильный подход.
Дипломатия и энергия
- Соединенные Штаты обвинили Россию в нарушении нового договора СНВ, последнего из основных столпов контроля над ядерными вооружениями после окончания холодной войны.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара положительно отнеслась к заявке Финляндии на членство в НАТО, но не поддержала заявку Швеции.
- Швеция реализует первоначальную договоренность с Турцией о членстве в НАТО, но компрометация свободы слова не является частью сделки, заявил министр иностранных дел Тобиас Бильстрем.
- США ввели санкции в отношении 22 физических лиц и компаний в нескольких странах, которые Вашингтон обвинил в причастности к глобальной сети уклонения от санкций, поддерживающей военно-промышленный комплекс России.
- Президент Австрии Александр фон дер Беллен прибыл в Киев для переговоров со своим украинским коллегой.
- Международное энергетическое агентство не ожидает серьезных проблем с поставками или сбоев в связи с планом Еврокомиссии по установлению предельных цен на российские нефтепродукты.
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