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Русско-украинская война: список основных событий сегодняшнего дня 386 | Новости войны между Россией и Украиной

16 марта, 2023
Toma Kulikov

Вот ситуация на четверг, 16 марта 2023 г.:

Катастрофа американского дрона

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что крушение американского разведывательного беспилотника в Черном море после его перехвата российским самолетом все еще находится в стадии «расследования».
  • Министр обороны Ллойд Остин после разговора со своим российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что США будут продолжать летать везде, где это позволяет международное право.
  • Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что он сказал официальным лицам США, что Москва «больше никому не позволит вторгаться в наши воды», сообщило российское информационное агентство ТАСС.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты «игнорируют» тот факт, что Россия ограничила воздушное пространство вокруг Крыма.
  • Минобороны России заявило, что ответит «соразмерно» на любые будущие «провокации» США.

борьба

  • Глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские сухопутные войска сбили российский истребитель недалеко от осажденного восточного города Бахмут.
  • Командир отряда российских наемников Вагнер Евгений Пригожин заявил, что российские войска взяли под контроль поселок Залезнянский и расширяют окружение Бахмута.

Дипломатия

  • Финляндия ожидает, что Турция примет свое членство в НАТО на этой неделе, поскольку президент Финляндии Саули Ниинистё должен встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле в пятницу.
  • На телевизионной встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Сирии Башар Асад заявил, что Россия воюет с «нацистами» на Украине, и выразил поддержку Москве.
  • Международный валютный фонд заявляет, что его сотрудники добились «очень хорошего прогресса» в переговорах с украинскими официальными лицами о ряде мер, лежащих в основе новой программы кредитования для Украины.

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