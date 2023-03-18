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Русско-украинская война: список основных событий, день 388 | Сообщения о конфликтах

18 марта, 2023
Vsevolod Egorov

Вот ситуация на субботу, 18 марта 2023 г.:

Международный уголовный суд

  • Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за военные преступления, обвинив Москву в насильственной депортации украинских детей в Россию. Российские власти представили депортации как гуманитарную кампанию по защите детей-сирот и брошенных детей в зоне конфликта.
  • МУС также выдал ордер уполномоченному России по правам ребенка Марии Лавовой-Беловой за незаконную депортацию детей из Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экстрадиция представляет собой политику «государственного злого умысла» и что ордер МУС налагает на Россию «историческую ответственность» за преступления, совершенные против Украины.
  • Ордер МУС на арест обязывает 123 государства-члена суда арестовать Путина и передать его в Гаагу для суда, если он когда-либо ступит на их территорию.

Дипломатия

  • Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию на следующей неделе с государственным визитом, приняв приглашение Путина.
  • Министр обороны США Ллойд Остин, советник Белого дома по национальной безопасности Джек Салливан и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявили о своей «непоколебимой поддержке» Украины во время телефонного разговора со своими украинскими коллегами в пятницу.
  • В ООН заявили, что «делают все возможное» для обеспечения продолжения действия соглашения с Россией, которое разрешает экспорт украинского зерна из портов Черного моря.
  • Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что его исполнительный комитет утвердил изменения в правилах, которые позволят новые кредитные программы МВФ для стран, столкнувшихся с «исключительно высоким уровнем неопределенности», что, как ожидается, проложит путь к новой кредитной программе для Украины.
  • Парламент Турции должен начать одобрять вступление Финляндии в НАТО, хотя и отложил одобрение заявки Швеции на вступление в оборонный блок. Заявления Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО были вызваны вторжением России в Украину. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу высоко оценил решение Турции и выразил надежду, что Швеция скоро присоединится к НАТО.
  • Президент Молдовы Миа Санду заявила, что не видит угрозы войны в Молдове, пока Россия воевала на Украине, хотя и заявила о попытках России дестабилизировать ее страну. «Российская армия не может прийти сюда, пока Украина ждет… Мы благодарны украинцам за их храбрость и свободолюбие», — сказал он.
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Борьба

  • Украинские силы на востоке страны отражали российские атаки на город Багмут в ходе самого кровопролитного пехотного сражения в Европе со времен Второй мировой войны. Российские войска захватили восточную часть города, но пока не смогли окружить Багмут и перерезать линии снабжения украинских войск.
  • Генеральный штаб ВСУ сообщил в пятницу, что Россия нанесла 19 авиаударов и 26 ракетных обстрелов Багмута. Военные заявили, что российские войска также нанесли четыре авиаудара по прифронтовому городу Авдовка к югу от Багмута.
  • Соединенные Штаты возобновили полеты беспилотников-разведчиков в Черном море всего через несколько дней после того, как российские военные самолеты перехватили американский беспилотник-разведчик Reaper в ходе, по словам Вашингтона, операции.
  • Словакия согласилась отправить Украине 11 своих списанных истребителей МиГ-29, заявил премьер-министр Эдвард Хегер. Словакия стала второй страной, отправившей истребители в Киев после того, как об этом заявила Польша.

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