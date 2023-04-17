Русско-украинская война: список основных событий, день 417 | Новости войны между Россией и Украиной

Поскольку конфликт вступает в свой 417-й день, мы рассмотрим ключевые события.

Вот ситуация в воскресенье, 16 апреля 2023 года:

борьба

Минобороны России заявило, что российская группа наемников «Вагнера» захватила еще два района в Бахмуте, городе, где в течение нескольких месяцев шли боевые действия.

Увеличилось число погибших в результате ракетного обстрела Россией другого города на востоке Украины, Славянска. В настоящее время подтверждено 11 погибших и 21 раненых. Ракеты попали в многоквартирные дома в пятницу, превратив части многоквартирных домов в запутанный беспорядок из металла и бетона.

Российский официальный представитель в регионе сообщил, что четыре человека были убиты и 10 ранены в результате украинского обстрела жилого района в подконтрольном России городе Ясеновата к югу от Славянска.

Агентство Reuters не смогло независимо подтвердить сообщения с поля боя.

По словам высокопоставленного чиновника, очередной весенний призыв в армию в России проходит в соответствии с графиком, и нет никаких планов по рассылке массовых электронных уведомлений в рамках системы, только что утвержденной президентом Владимиром Путиным.

Освобождение заключенного

Группа Вагнера вернула не менее 100 украинских военнопленных украинским силам для празднования православной Пасхи, согласно видео, опубликованному основателем группы наемников Евгением Пригожиным.

Эконом

Новый пакет международной экономической поддержки на сумму 115 миллиардов долларов вселяет в Украину больше уверенности в том, что она может выиграть войну с Россией, заявил Рейтер министр финансов Сергей Марченко, поскольку растут ожидания того, что конфликт может длиться дольше, чем ожидалось.

Польша и Венгрия решили запретить импорт зерна и других продуктов питания из соседней Украины для защиты местных сельскохозяйственных секторов, заявили правительства двух стран после того, как наплыв поставок привел к снижению цен по всему региону.

Белорусская мебельная компания Swede House, которая продает товары, которые должны выглядеть как товары шведского гиганта IKEA, открыла свой первый магазин в Москве, что вызвало неоднозначную первоначальную реакцию потребителей.