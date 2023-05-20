русско-украинская война: список основных событий, день 451 | Российско-украинские военные новости

Проверьте статус в субботу, 20 мая 2023 г.
Борьба
- Украинские силы ПВО отразили российские авиаудары по Киеву и другим городам, уничтожив 19 беспилотников и ракет из 28 запущенных, сообщили украинские военные. «Сбиты три ракеты калибра, запущенные из акватории Черного моря, и 16 беспилотников. Обстрелы продолжаются практически ежедневно», — заявил представитель ВВС Украины Юрий Игнат в телекомментариях.
- По словам высокопоставленного украинского военного чиновника, Россия сместила акцент своих ракетных ударов, чтобы сорвать подготовку к украинской контратаке. Россия наносит удары по центрам принятия решений, путям снабжения и местам сосредоточения войск, а также местам хранения боеприпасов, техники и топлива.
- В заявлении офиса президента говорится, что российские авиаудары поразили несколько зданий в центральном украинском городе Кривой Рог, родном городе президента Владимира Зеленского.
- Заместитель министра обороны Украины Ханна Мальер заявила, что российские силы частично укрепились в городе Багмут, но не смогли контролировать раздираемый войной город. «Сегодня на окраинах Пакмута скорость продвижения наших войск несколько замедлилась. При этом вернуть утраченные позиции противнику пока не удалось — наши бойцы отбивают все атаки противника в этом районе», — сказал он.
- Евгений Пригожин, глава отряда наемников Вагнера, заявил, что падение Багмута в ближайшие два дня маловероятно, поскольку украинские силы укрепили свои позиции на юге города. «Есть квартал под названием «самолет» — это как бы неприступная крепость из ложа многоэтажных домов к юго-западу от Багмута, где идут невероятно ожесточенные бои», — сказал он.
- По словам очевидцев, в последние недели российские вооруженные силы усилили оборонительные позиции вокруг Запорожской атомной электростанции. Вокруг города были вырыты новые траншеи и установлено больше мин.
Военная помощь
- Президент США Джо Байден утвердил план обучения украинских пилотов истребителям F-16 американского производства. Байден дал зеленый свет учениям во время встречи лидеров G7 в Хиросиме, Япония. Обучение пилотов начнется в Европе в ближайшие месяцы.
- Дания поможет обучить украинских пилотов истребителям F-16 американского производства, заявил министр обороны страны после того, как Вашингтон заявил, что поддерживает такую инициативу.
Дипломатия
- Зеленский встретится с Байденом на саммите G7, где ожидается участие украинского лидера в субботу. По сообщениям СМИ, премьер-министр Индии Нарендра Моди также встретится с Зеленским в кулуарах саммита.
- Во время неожиданного визита на саммит Лиги арабских государств Зеленский призвал поддержать свою страну в ее войне против России и сказал в своем выступлении, что некоторые страны хотят «закрывать глаза» на незаконную оккупацию Москвой украинской земли.
- Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил на саммите, что готов выступить посредником между Россией и Украиной.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отдельно подтвердил, что каждая страна может выступать посредником в войне между Москвой и Киевом, но она должна следовать «фундаментальным принципам», которые «приведут к полному восстановлению территориальной целостности Украины». Не «отключить конфликт».
- Помощник президента Польши Анджей Дуда сказал, что объект, который вошел в воздушное пространство Польши в прошлом году и был замечен в апреле, был ракетой российского производства. Польские силовики столкнулись с вопросами об объекте, который разбился на территории Польши в декабре и его части были найдены в апреле.
- Польша призвала Польшу оказать давление на Россию, чтобы она прекратила войну с Украиной во время встречи двух высокопоставленных официальных лиц двух стран в Варшаве, сообщило министерство иностранных дел Польши. Ли Хуэй, специальный посланник Китая по евразийским делам, совершил поездку по европейским столицам и был в Киеве во вторник и среду, чтобы обсудить пути прекращения войны путем политического урегулирования.
Препятствия
- Российский оппозиционный политик Евгений Ройзман был оштрафован на 260 000 рублей (3245 долларов США) за «оскорбление» российских военных. Ройзман, бывший мэр Екатеринбурга, четвертого по величине города России, был арестован в августе после того, как в видео на YouTube назвал действия Москвы в Украине «войной».
- Великобритания объявила о планах запретить импорт российских алмазов, меди, алюминия и никеля. Великобритания также заявила, что предоставит разрешение 86 лицам и компаниям. Санкции коснулись ключевых российских энергетических и военных компаний, в том числе связанных с российской государственной атомной компанией «Росатом».
- США объявили о новых санкциях в отношении России и теперь нацелены на тех, кто уклоняется от санкций, на будущие доходы от энергоносителей и военно-промышленные цепочки поставок. Министерство финансов наложило санкции на 22 человека и 104 организации, причастных к более чем 20 странам или юрисдикциям. Государственный департамент США нацелился на почти 200 человек, компаний, кораблей и самолетов.
- Россия запретила въезд в страну 500 гражданам США. Бывший президент США Барак Обама входит в число 500 человек, запрещенных в связи с новыми санкциями, объявленными Вашингтоном, сообщает МИД России. Комик Стивен Колберт также находится в списке.
- Россия выдала ордер на арест главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Российские информационные агентства сообщают, что в марте Россия выдала ордер на арест президента России Владимира Путина за военные преступления.
- Российское отделение группы экологических кампаний «Гринпис» заявляет, что оно закроется после того, как генеральный прокурор России объявил его «нежелательной организацией», фактически криминализировав группу в России. «Это решение делает незаконным продолжение любой деятельности Гринпис в России. Поэтому Гринпис был вынужден закрыть свое российское отделение», — говорится в заявлении организации.
- По сообщению Министерства иностранных дел России, Москва отклонила недавний запрос США на дипломатический доступ к заключенному в тюрьму репортеру Wall Street Journal Ивану Гершковичу. Гершкович был арестован в России в марте по подозрению в шпионаже, что он и его газета отрицают.
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