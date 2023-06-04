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Русско-украинская война: список основных событий, день 466 | Российско-украинские военные новости

4 июня, 2023
Vsevolod Egorov

Такова ситуация на воскресенье, 4 июня 2023 года.

Борьба

  • Утром в воскресенье Россия нанесла новую волну авиаударов по Украине, нанеся удар по аэродрому в центральном регионе, но не по Киеву, заявили украинские официальные лица.
  • Обстрел украинскими войсками российского Белгорода продолжился в ночь на субботу после того, как накануне были убиты два человека, сообщил губернатор Вячеслав Кладков.
  • В результате авиаудара по микрорайону Днепра в центральной части Украины погибла двухлетняя девочка, еще 22 человека получили ранения, сообщил губернатор области.
  • По словам московского губернатора области, над крымским городом Цанкой сбиты пять беспилотников.

Дипломатия

  • Министр обороны Германии Борис Писториус призвал государства Индо-Тихоокеанского региона занять четкую позицию против атак на архитектуру международной безопасности, таких как война России на Украине.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Франция не может быть «нейтральной» из-за ее активного участия в украинском конфликте.
  • Агентство ТАСС сообщило, что Кремль заявил, что журналисты из «недружественных стран» не получат аккредитацию на Петербургский международный экономический форум.
  • Москва и Вашингтон «регулярно» обсуждают передачу заключенных, заявил советник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков.

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