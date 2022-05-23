Русско-украинская война спустя три месяца

Через три месяца после начала масштабного российского вторжения в Украину русским не удалось добиться своих целей. Официальные лица США теперь предвидят войну на истощение, в которой ни одна из сторон не сможет добиться решительного военного прорыва. Чем закончится война, пока неясно.

неудавшееся вторжение

24 февраля российские войска вторглись в Украину с севера, в том числе из Белоруссии, с юга за пределами Крыма и с востока. Несколько направлений атаки Он предположил, что российская армия стремилась быстро захватить столицу Киев, отправить в отставку демократически избранное правительство и, возможно, оккупировать две трети восточной Украины.

Русские потерпели неудачу. Их силы вышли к окраинам Киева, но отступать В конце марта. Русская армия рвется к Одессе стежки О Николаеве через три недели. В мае российские войска атаковали Харьков, второй по величине город Украины, расположенный всего в 40 км от границы с Россией. Плата за отступлениеПосле они вошли только на окраину города.

В конце концов русская армия взяла под свой контроль Мариуполь В середине мая, когда после доблестного сопротивления сдались последние украинские войска. Недели беспорядочных российских бомбардировок и бомбардировок оставили Мариуполь, преимущественно русский город, где когда-либо почти половина его жителей были русскими по происхождению. Разрушен.

После ухода из Киева и северной Украины российские войска сосредоточились на Донбасс на востоке Украины. Шесть недель спустя они добились определенного прогресса, но ценой больших потерь в борьбе с решительно настроенной украинской обороной.

Военные аналитики размышляют, скоро ли российская армия станет потратил силы Измученные большими потерями техники, большими потерями техники, плохим моральным духом, плохой логистикой и невозможностью начать еще одну крупную наступательную операцию. Решение Кремля Не объявлять полную мобилизацию Это затрудняет восполнение боевых потерь российской армией. Официальные лица США видят, как президент России Владимир Путин упорно бурит, не замечая никаких ближайших путей переговоров, и ожидают война на истощениес затянутой на нем петлей, но ни один из них не смог добиться убедительной победы.

с нетерпением жду

Украина, похоже, уже победила, с одной стороны: почти никто не верит, что российская армия способна захватить Киев и оккупировать от половины до двух третей страны. Украинцы возвращаются в столицу, и жизнь там начинает нормализоваться. Как бы война ни закончилась, независимое и суверенное Украинское государство останется на карте Европы.

Кроме того, все становится все труднее предсказать. Кремль сейчас сосредоточен на том, чтобы в значительной степени взять под полный контроль Донбасс. мини-мишень своих первоначальных целей. Москве, возможно, придется отказаться от своей цели в Донбассе, чтобы взять под полный контроль Луганск, но не весь Донецк. Российские войска на юге Украины начали готовиться оборонительные позиции.

Украинские силы при поддержке Увеличенный поток оружия С Запада успешно реализуется контратаки А также сделать храбрую подвижную защиту. Однако переход от обороны к широкомасштабному контрнаступлению, направленному на вытеснение русских с оккупированных ими с 24 февраля территорий, будет сложной задачей. При этом некоторые преимущества, благоприятствующие обороне, принадлежат русской армии.

Таким образом, военный тупик, который может продлиться еще несколько месяцев, представляется наиболее вероятным сценарием.

Настоящие переговоры?

Урегулирование путем переговоров предлагает один путь к окончанию войны. Президент Украины Владимир Зеленский в марте был готов пойти на компромисс по ключевым вопросам, например, предложив отложить и принять амбиции Киева по вступлению в Организацию Североатлантического договора (НАТО). нейтралитет. Но его российский коллега не воспользовался возможностью обеспечения нейтральной Украины и, возможно, других выгод.

Оглядываясь назад, это может оказаться упущенной возможностью для Москвы. Отношение Украины к переговорам с марта ужесточилось. Это отражает растущую уверенность в возможностях украинских военных и гнев по поводу военных преступлений России, таких как беспорядочное разрушение Мариуполя и зверства в таких местах, как Буча И Бородянка. Общественное возмущение почти наверняка ограничивает свободу маневра, которую может иметь Зеленский при рассмотрении возможных уступок.

Хотя в марте Киев представил предложение, в котором говорилось о готовности идти на уступки по КрымКоторый был незаконно захвачен и аннексирован Россией в марте 2014 года, теперь украинские официальные лица настаивают на том, что полное восстановление Границы Украины по состоянию на 1991 год. Запад должен поддержать эту позицию и отвергнуть попытку Кремля перекроить международные границы силой оружия.

Неизвестно, сохранит ли Киев эту позицию, если война продолжится. Если не считать полного краха российской армии (это нельзя исключать, но маловероятно), трудно понять, каким образом Украина сможет собрать влияние, необходимое для возвращения Крыма. Высокопоставленный украинский чиновник в частном порядке в сентябре 2014 года сказал, что, возможно, Киеву следует отпустить оккупированную часть Донбасса — «они думают не так, как мы», — но вскоре добавил, что ни один серьезный украинский чиновник не может говорить об этом публично и рассчитывать на то, что он останется в живых. . В недавней частной беседе украинский политик не стал выступать за отказ от Крыма и Донбасса, но отметил, что восстановление этих территорий повлечет за собой ответственность: возвращение трех-четырех миллионов пророссийски настроенных избирателей, что расстроит политику Украины.

Как Украина решит эту дилемму – вопрос, который должно решать украинское правительство. Зеленский оставил файл Дверь открыта для дипломатии. Если Москва изменит свой подход и перейдет к серьезным переговорам, Зеленскому придется уравновесить свое желание прекратить убийства украинцев, необходимость защиты принципиальных позиций Киева от потенциальной необходимости компромисса и возможной политической реакции. Если украинцы думают, что компромисс многое дает России.

Только Зеленский и его правительство могут взвесить компромиссы и принять это деликатное решение. Запад должен следовать примеру Киева в любых переговорах, не давить на Украину, чтобы она приняла урегулирование, которого она не хочет, и не возражать против урегулирования, которое Киев поддерживает и которое, как он считает, служит интересам Украины. Западным странам придется решить, что делать с санкциями против России; Некоторые могут захотеть сохранить санкции даже после урегулирования, хотя Западу следует с пониманием отнестись к ослаблению санкций, если Киев скажет, что необходимо заключить приемлемую сделку.

Конечно, это академическая дискуссия, пока Кремль не заинтересован в серьезных переговорах.

Трагедия и катастрофа

Украина не сделала ничего, чтобы спровоцировать или оправдать эту войну выбора, которую сделал Путин. Это трагедия для страны, повлекшая за собой гибель тысяч украинских военных и мирных жителей и значительный материальный ущерб инфраструктуре, жилым домам, квартирам, торгово-промышленным объектам. (Это также может стать трагедией для стран по всему миру, которые зависят от стесненного в настоящее время украинского экспорта продуктов питания.)

Война также обернулась катастрофой для России: десятки тысяч солдат были убиты и ранены, огромные потери техники, международная изоляция, санкции, причинившие настоящую экономическую боль, и стимулированное и возрожденное НАТО, которое вскоре примет в свои ряды Финляндию и Швецию. Кроме того, НАТО может решить сделать присутствие сил Альянса на своей восточной стороне (например, в странах Балтии и Польше) постоянным, а не чередующимся. Война Путина не приблизит Украину к орбите Москвы. Вместо этого он сеет в Украине ненависть к России, на преодоление которой уйдут десятилетия.

У войны есть явная жертва и явный агрессор. В интересах Запада, чтобы Кремль потерпел неудачу в своих попытках подчинить себе Украину и лишить украинцев права определять свой собственный курс. Это означает продолжение предоставления украинцам средств для защиты своей страны и отражения вторжения российской армии. Это также означает ужесточение санкций, чтобы ускорить разрушение российской экономики катастрофическими решениями Путина.

В конечном счете, желаемым исходом этой войны было бы то, что украинцы заставят Россию уйти или, по крайней мере, заставят Москву согласиться на урегулирование путем переговоров на условиях, приемлемых для Киева. Обеспечение провала российской агрессии и достижения Украиной одного из этих результатов должно быть главной целью Запада.