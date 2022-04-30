Русско-украинская война: что мы знаем о 66-м дне вторжения | Украина

Украина заявила об «огромных» потерях России в попытке захватить весь восточный регион Донбасса. В то время как Киев признал свои большие потери в атаках России на востоке, он заявил, что потери в рядах армии вторжения были еще большими. Советник президента Украины Алексей Аристович сказал: «У нас большие потери, но потери россиян намного больше… Они понесли огромные потери».
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал о «жестокости и коррупции» Владимира Путина в Украине, охарактеризовав его действия «Неразумный» и его Обоснования вторжения «БС». «Трудно смириться… что речь идет о нацизме в Украине, и речь идет о защите русских на Украине, и речь о защите национальных интересов России, когда никому из них Украина не угрожает», — сказал Кирби. «Это жестокость самого холодного и развратного рода».
По словам представителей ЕС, страны Евросоюза, скорее всего, согласятся на поэтапный запрет на российскую нефть уже на следующей неделе. Ожидается, что европейские послы одобрят окончательное предложение к концу следующей недели после встречи в среду, по словам нескольких официальных лиц ЕС и дипломатов, участвующих в этом процессе.
Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что США не верят в угрозу применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы. Представитель министерства обороны США заявил, что Россия на несколько дней отстала от графика своих военных операций в украинском Донбассе, и что война России с Украиной в Донбассе может стать «ножевой дракой».
Москва подтвердила, что нанесла авиаудар по Киеву во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша. Минобороны заявило, что в ночь на четверг два «высокоточных авиационных средства поражения большой дальности» уничтожили здания по производству ракет «Артиум» и аэрокосмическое предприятие в украинской столице.
Но мэр Киева Виталий Кличко заявил, что удар по 25-этажному жилому дому в Шевченковском районе столицы. Кличко сообщил, что было найдено одно тело. Радио Свободная Европа/Радио Свобода сообщило, что одна из его сотрудниц, журналист и продюсер Вера Гириш, погибла «в результате попадания российской ракеты в дом, где она живет» во время визита Гутерриша.
Украинский командир на объекте говорит, что ситуация внутри осажденного меткомбината «Азовсталь» в городе Мариуполь «выходит за рамки гуманитарной катастрофы». Сергей Волина из 36-й отдельной бригады морской пехоты сказал, что на сталелитейных заводах работают сотни человек, в том числе 60 молодых людей, самому младшему из которых четыре месяца. В офисе Зеленского заявили, что Украина надеялась эвакуировать мирных жителей, укрывшихся на сталелитейном заводе, вместе с последними бойцами, защищающими южный город.
Названы имена двух британских гуманитарных работников, захваченных российскими войсками в Украине. Presidium Network, британская неправительственная организация, которая заявляет, что осуществляет эвакуацию семей и отдельных лиц из зон боевых действий, опознала Пола Юри и Дилана Хили как двух захваченных мужчин. Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что ищет дополнительную информацию об обвинениях в их аресте.
Бывший морской пехотинец США, погибший в боях на стороне украинских сил, стал первым известным гражданином США, погибшим в войне с Россией. Его мать сообщила CNN, что 22-летний Вилли Джозеф Кансель был убит в понедельник, когда работал в военной подрядной компании, которая отправила его в Украину. Министерство обороны США предупредило граждан США, чтобы они не ездили в Украину воевать.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что проголосует за одобрение просьбы Джо Байдена о помощи Украине на сумму 33 миллиарда долларов «как можно скорее». На своем еженедельном брифинге в пятницу утром спикер палаты представителей назвала запрос администрации одной из ряда «чрезвычайных ситуаций», которые Конгрессу необходимо срочно решить.
Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Великобритания направит в Украину следователей, которые помогут собрать доказательства военных преступлений, в том числе сексуального насилия. Украинская прокуратура и Международный уголовный суд расследуют возможные военные преступления в Украине после российского вторжения 24 февраля.
США начали подготовку украинских вооруженных сил на полигонах за пределами Украины. По словам представителя Пентагона, это происходит в трех местах за пределами Соединенных Штатов, в том числе в Германии.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Путин может объявить массовую мобилизацию россиян 9 мая. Уоллес сказал, что Путин может объявить, что «сейчас мы воюем с нацистами во всем мире и нам нужна массовая мобилизация русского народа».
В интервью польским журналистам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с момента ухода России из Киева в братских могилах найдено 900 тел. Лоренцо Тондо из Guardian подтвердил заместителю прокурора Киевской области, что на сегодняшний день в нескольких братских могилах по всей области было найдено 900 тел.
В своем заключительном выступлении Зеленский поблагодарил США за поддержку в рамках программы ленд-лиза, восходящей к эпохе Второй мировой войны. Он также поблагодарил страны, которые возобновили дипломатические операции в Киеве, заявив: «Подобные жесты в сочетании с мощной оборонительной, финансовой и политической поддержкой со стороны свободного мира означают, что необходимость прекращения войны становится для России все более очевидной. «
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