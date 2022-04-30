Русско-украинская война: что мы знаем о 66-м дне вторжения | Украина

Украина заявила об «огромных» потерях России в попытке захватить весь восточный регион Донбасса. В то время как Киев признал свои большие потери в атаках России на востоке, он заявил, что потери в рядах армии вторжения были еще большими. Советник президента Украины Алексей Аристович сказал: «У нас большие потери, но потери россиян намного больше… Они понесли огромные потери».

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал о «жестокости и коррупции» Владимира Путина в Украине, охарактеризовав его действия «Неразумный» и его Обоснования вторжения «БС». «Трудно смириться… что речь идет о нацизме в Украине, и речь идет о защите русских на Украине, и речь о защите национальных интересов России, когда никому из них Украина не угрожает», — сказал Кирби. «Это жестокость самого холодного и развратного рода».

По словам представителей ЕС, страны Евросоюза, скорее всего, согласятся на поэтапный запрет на российскую нефть уже на следующей неделе. Ожидается, что европейские послы одобрят окончательное предложение к концу следующей недели после встречи в среду, по словам нескольких официальных лиц ЕС и дипломатов, участвующих в этом процессе.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что США не верят в угрозу применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы. Представитель министерства обороны США заявил, что Россия на несколько дней отстала от графика своих военных операций в украинском Донбассе, и что война России с Украиной в Донбассе может стать «ножевой дракой».

Москва подтвердила, что нанесла авиаудар по Киеву во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша. Минобороны заявило, что в ночь на четверг два «высокоточных авиационных средства поражения большой дальности» уничтожили здания по производству ракет «Артиум» и аэрокосмическое предприятие в украинской столице. READ Трюдо обещает поддержку Украине, мама - о поддержке следующего шага в членстве в НАТО

Но мэр Киева Виталий Кличко заявил, что удар по 25-этажному жилому дому в Шевченковском районе столицы. Кличко сообщил, что было найдено одно тело. Радио Свободная Европа/Радио Свобода сообщило, что одна из его сотрудниц, журналист и продюсер Вера Гириш, погибла «в результате попадания российской ракеты в дом, где она живет» во время визита Гутерриша.

Украинский командир на объекте говорит, что ситуация внутри осажденного меткомбината «Азовсталь» в городе Мариуполь «выходит за рамки гуманитарной катастрофы». Сергей Волина из 36-й отдельной бригады морской пехоты сказал, что на сталелитейных заводах работают сотни человек, в том числе 60 молодых людей, самому младшему из которых четыре месяца. В офисе Зеленского заявили, что Украина надеялась эвакуировать мирных жителей, укрывшихся на сталелитейном заводе, вместе с последними бойцами, защищающими южный город.

Названы имена двух британских гуманитарных работников, захваченных российскими войсками в Украине. Presidium Network, британская неправительственная организация, которая заявляет, что осуществляет эвакуацию семей и отдельных лиц из зон боевых действий, опознала Пола Юри и Дилана Хили как двух захваченных мужчин. Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что ищет дополнительную информацию об обвинениях в их аресте.

Бывший морской пехотинец США, погибший в боях на стороне украинских сил, стал первым известным гражданином США, погибшим в войне с Россией. Его мать сообщила CNN, что 22-летний Вилли Джозеф Кансель был убит в понедельник, когда работал в военной подрядной компании, которая отправила его в Украину. Министерство обороны США предупредило граждан США, чтобы они не ездили в Украину воевать.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что проголосует за одобрение просьбы Джо Байдена о помощи Украине на сумму 33 миллиарда долларов «как можно скорее». На своем еженедельном брифинге в пятницу утром спикер палаты представителей назвала запрос администрации одной из ряда «чрезвычайных ситуаций», которые Конгрессу необходимо срочно решить. READ Космическая станция повернулась на 540 градусов, затем перевернулась вперед. Что случилось, когда Наука пришвартовалась

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Великобритания направит в Украину следователей, которые помогут собрать доказательства военных преступлений, в том числе сексуального насилия. Украинская прокуратура и Международный уголовный суд расследуют возможные военные преступления в Украине после российского вторжения 24 февраля.

США начали подготовку украинских вооруженных сил на полигонах за пределами Украины. По словам представителя Пентагона, это происходит в трех местах за пределами Соединенных Штатов, в том числе в Германии.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Путин может объявить массовую мобилизацию россиян 9 мая. Уоллес сказал, что Путин может объявить, что «сейчас мы воюем с нацистами во всем мире и нам нужна массовая мобилизация русского народа».

В интервью польским журналистам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с момента ухода России из Киева в братских могилах найдено 900 тел. Лоренцо Тондо из Guardian подтвердил заместителю прокурора Киевской области, что на сегодняшний день в нескольких братских могилах по всей области было найдено 900 тел.