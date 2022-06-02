Русско-украинская война: что мы знаем о 99-м дне вторжения | Украина

Президент Украины Владимир Зеленский В нем утверждалось, что 243 ребенка были убиты на войне и 200 000 детей были насильственно перевезены в Россию., в том числе детей из детских домов, детей, взятых с родителями и разлученных со своими семьями. Говоря о детях, уезжающих в Россию, он сказал: «Цель этой преступной политики — не только ограбить людей, но и заставить депортированных забыть Украину и не вернуться».

В своем первом публичном выступлении после ухода с поста почти шесть месяцев назад Ангела Меркель назвала войну России против Украины «войной варварской агрессии», которая достигла «далеко идущего поворотного момента». Она сказала, что, не желая высказывать свое мнение со стороны в качестве бывшего канцлера Германии, она не могла не говорить о «вопиющих нарушениях международного права» в истории Европы после окончания Второй мировой войны.

В видеообращении к парламенту Люксембурга Зеленский заявил, что российские войска в настоящее время оккупируют около 20% территории Украины. Линии фронта протянулись более чем на 1000 километров (620 миль).

Россия взяла под свой контроль большую часть города Северодонецк на востоке Украины.Об этом говорится в последнем отчете разведки британского министерства обороны. В сообщении добавляется: «Возможно, что основная дорога в Северодонецк останется под контролем Украины, но Россия продолжает добиваться устойчивого внутреннего ростачто стало возможным благодаря интенсивной концентрации артиллерии».

По словам губернатора Луганской области Сергея Гайдая, около 800 человек, в том числе дети, скрываются под химическим заводом «Азот» в восточноукраинском городе Северодонецк, который подвергся интенсивным российским бомбардировкам. Местные жители укрылись в убежищах советских времен под заводом.

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь КонашенковОн утверждал, что количество иностранных наемников, воюющих за Украину, сократилось вдвое с начала войны из-за высокоточных российских ударов и плохой подготовки. Он также сделал предупреждение тем, кто все еще воюет в качестве наемников в Украине, сказав: «Позвольте мне напомнить вам, что в соответствии с международным гуманитарным правом наемники не являются комбатантами, и лучшее, что их ждет, — это уголовная ответственность». READ Во время Второй холодной войны религиозные американцы должны быть первыми

Российские войска пытаются атаковать село на востоке Украины Берстов Который расположен на главной дороге, соединяющей города Луганской области Лыщанск На остальную Украину, сказал украинский генерал.

Самопровозглашенный региональный штаб обороны Донецкая Народная Республика Утверждают, что контролируют 222 населенных пункта. Они утверждали, что за ночь украинские силы бомбили десять районов Донецка, один человек погиб и 19 получили ранения.

Пресс-секретарь МИД Олег Николенко Он сказал, что Украина работает с международными партнерами над созданием при поддержке ООН миссии по восстановлению судоходных путей в Черном море и экспорту украинской сельскохозяйственной продукции.

Президент России, Президент России Владимир ПутинОн встретится с президентом Африканского союза, который также является президентом Сенегала, маки салВ пятницу в офисе Салла заявили, что обсуждают «высвобождение запасов зерна и удобрений» и конфликт в Украине.

Евросоюз исключил главу Русской православной церкви патриарха Кирилла из нового санкционного списка. По словам дипломатов, патриарх Кирилл теперь исключен из списка лиц, подлежащих санкциям, по запросу Венгрии.

Словакия Восемь самоходных Сусанна 2 гаубица Украина Минобороны Словакии заявило, что по коммерческому контракту, подписанному государственным производителем.

Украинский футбол обыграл Шотландию в Полуфиналы чемпионата мира по футболу Прошлая ночь подарила стране, цитирую Зеленский«Два часа счастья нам не привычны».

Вчера Соединенные Штаты объявили, что направят в Украину четыре современных боеприпаса и ракетные системы средней дальности, чтобы попытаться сорвать продвижение России в Донбассе. Ракетные комплексы являются частью Новая партия помощи в области безопасности на сумму 700 миллионов долларов Сюда также входят вертолеты, противотанковые комплексы Javelin, радары, тактические машины, запасные части и многое другое. В Пентагоне заявили, что для отправки на поле боя высокоточного оружия и обученных сил потребуется не менее трех недель. READ На испанском острове Ла-Пальма произошло извержение вулкана, извергнувшее лаву и вынудившее тысячи людей эвакуироваться.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки Украине передовых ракетных комплексов США повышают риск вовлечения в конфликт «третьей страны». Заместитель Лаврова Сергей Рябков заявил, что Москва смотрит на Армия Соединенных Штатов Помощь Украине «в крайне негативном ключе» Это повысит риск прямой конфронтации. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил: «Мы считаем, что США намеренно подливают масла в огонь».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина дала «заверения», что сделает это. Не использовать системы дальнобойного оружия Сделано Вашингтоном против целей на территории России.

Официальные лица заявили, что российская ракета попала в железные дороги на западе Львовщины, которые являются основным каналом доставки западного оружия и других товаров. Губернатор Львовской области Максим Козицкий сообщил, что в результате забастовки пострадали пять человек. Антон Геращенко, советник министра внутренних дел страны, заявил, что русские нанесли удар по железнодорожному тоннелю Бескиды в Карпатах, очевидно, пытаясь перерезать крупную железную дорогу и помешать поставкам оружия и топлива.

Дания подавляющим большинством проголосовала за Присоединение к Общей оборонной политике Европейского СоюзаИ Чтобы стать последним участником блока, необходимо зарегистрироваться. В среду последовал референдум, на котором избиратели поддержали предложение правительства 66,9% против 33,1%. исторические приложения ранее неприсоединившихся соседей Дании, Финляндии и Швеции, о вступлении в НАТО в прошлом месяце.