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Русско-украинская война: что мы знаем о 101-м дне вторжения | Украина

4 июня, 2022
Toma Kulikov

  • Украинские силы вернули около 20% территорий, утраченных в Северодонецке. С момента русского вторжения, согласно с украинским чиновникам. Хотя раньше ситуация была сложной, процент [held by Russia] Глава Восточного округа Луганска Сергей Гайдай заявил в пятницу по национальному телевидению, что 70% где-то есть, а сейчас мы их уже отодвинули примерно на 20%.

  • В пятницу старший генерал США Марк Милли встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё, чтобы заверить США в поддержке вступления Финляндии и Швеции в НАТО.запрещена Турцией. Милли сказал журналистам, что было ясно, что, если запросы двух стран будут одобрены, «они приведут к значительному увеличению военного потенциала НАТО», сообщает AFP. Ожидается, что после Хельсинки Мили в субботу посетит соседнюю Швецию.

  • На востоке Украины погиб водитель, перевозивший журналистов Reuters, двое журналистов получили легкие ранения. Об этом в пятницу сообщил представитель компании. По пути в Северодонецк они попали под обстрел. «Они ехали на автомобиле, предоставленном пророссийскими сепаратистами, которым управлял человек, назначенный сепаратистами», — сообщило международное информационное агентство.

  • Владимир Путин говорит, что экспорт зерна из Украины «не проблема», Вторжение в Москву вызвало опасения глобального продовольственного кризиса. Российский президент сказал в телевизионном интервью в пятницу, что экспорт может осуществляться через украинские порты, через другие порты, находящиеся под контролем России, или даже через Центральную Европу. Путин обвинил Запад в «хвастовстве», утверждая, что Москва блокирует экспорт зерна из Украины.

  • Президент Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл. Он сказал Ее «успокоили» после встречи с Путиным о глобальной нехватке продовольствия Из-за вторжения русских в Украина. Помимо глобальной нехватки продовольствия, лидеры двух стран обсудили и другие вопросы, в том числе проблемы с поставками зерна в украинских портах.

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  • Посол Украины в Анкаре Василий Бодна. Обвиняемый Россия «ворует» и отправляет украинское зерно за границу. «Россия беззастенчиво ворует украинское зерно и отправляет его за границу из Крыма, в том числе из Турции», — написал Бодна в Twitter в пятницу.

  • 14 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, большинство из них женщины и дети. Амин Авад, кризисный координатор ООН в Украине: Он сказал Пятница. в утверждение Выпущенный на 100-й день российского вторжения в Украину, Авад говорил о перемещенных украинцах, описывая «размер и скорость [their] Исход, которого история не знала.

  • Москва поможет восстановить и отстроить Луганск и Донецк, Мэр Москвы Сергей Собянин объявить В пятницу после посещения Луганска. Мэр сообщил, что в Луганск прибыли около 1500 специалистов различных подразделений Мосгорхозяйственного комплекса и 500 единиц техники.

  • Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен Он сказал кто — который Украина Вы должны соответствовать всем необходимым критериям и условиям, чтобы присоединиться. Она призвала Европейский Союз помочь Украине в достижении ее целей.

  • Президент Украины: «Победа будет за нами» Владимир Зеленский Он сказал в видео В нее входят те же ключевые министры и советники, которые появились вместе с ним в вызывающей передаче 24 февраля, в день, когда его российский коллега Владимир Путин начал свою неспровоцированную атаку. «Вооруженные Силы Украины здесь. Самое главное, что здесь наши люди, люди нашей страны. Мы защищаем Украину уже 100 дней Слава Украине», — добавил Зеленский.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Путин совершил «историческую и фундаментальную ошибку», вторгшись в Украину, и теперь он «изолирован».. «Я думаю, и я сказал ему, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории», — сказал Маккросс в пятницу в интервью французским региональным СМИ. «Самоизоляция — это одно, но возможность выбраться из нее — это трудный путь». Макрон заявил, что не «исключает» визит в Киев.

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  • Правительство Швейцарии имеет неприемлемо Дания запросила отправку примерно двадцати бронетранспортеров швейцарского производства. Украина. Федеральный совет Швейцарии подтвердил это решение в пятницу после того, как Дания обратилась к Швейцарии с просьбой передать Украине 22 колесных бронетранспортера Piranha III швейцарского производства, которые Дания приобрела и хранит на складах в Германии.

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