Русско-украинская война: что мы знаем о 101-м дне вторжения | Украина

Украинские силы вернули около 20% территорий, утраченных в Северодонецке. С момента русского вторжения, согласно с украинским чиновникам. Хотя раньше ситуация была сложной, процент [held by Russia] Глава Восточного округа Луганска Сергей Гайдай заявил в пятницу по национальному телевидению, что 70% где-то есть, а сейчас мы их уже отодвинули примерно на 20%.

В пятницу старший генерал США Марк Милли встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё, чтобы заверить США в поддержке вступления Финляндии и Швеции в НАТО.запрещена Турцией. Милли сказал журналистам, что было ясно, что, если запросы двух стран будут одобрены, «они приведут к значительному увеличению военного потенциала НАТО», сообщает AFP. Ожидается, что после Хельсинки Мили в субботу посетит соседнюю Швецию.

На востоке Украины погиб водитель, перевозивший журналистов Reuters, двое журналистов получили легкие ранения. Об этом в пятницу сообщил представитель компании. По пути в Северодонецк они попали под обстрел. «Они ехали на автомобиле, предоставленном пророссийскими сепаратистами, которым управлял человек, назначенный сепаратистами», — сообщило международное информационное агентство.

Владимир Путин говорит, что экспорт зерна из Украины «не проблема», Вторжение в Москву вызвало опасения глобального продовольственного кризиса. Российский президент сказал в телевизионном интервью в пятницу, что экспорт может осуществляться через украинские порты, через другие порты, находящиеся под контролем России, или даже через Центральную Европу. Путин обвинил Запад в «хвастовстве», утверждая, что Москва блокирует экспорт зерна из Украины.

Президент Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл. Он сказал Ее «успокоили» после встречи с Путиным о глобальной нехватке продовольствия Из-за вторжения русских в Украина. Помимо глобальной нехватки продовольствия, лидеры двух стран обсудили и другие вопросы, в том числе проблемы с поставками зерна в украинских портах. READ Известный шотландский альпинист Рик Аллен погиб в лавине при попытке подняться на уровень К2

Посол Украины в Анкаре Василий Бодна. Обвиняемый Россия «ворует» и отправляет украинское зерно за границу. «Россия беззастенчиво ворует украинское зерно и отправляет его за границу из Крыма, в том числе из Турции», — написал Бодна в Twitter в пятницу.

14 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, большинство из них женщины и дети. Амин Авад, кризисный координатор ООН в Украине: Он сказал Пятница. в утверждение Выпущенный на 100-й день российского вторжения в Украину, Авад говорил о перемещенных украинцах, описывая «размер и скорость [their] Исход, которого история не знала.

Москва поможет восстановить и отстроить Луганск и Донецк, Мэр Москвы Сергей Собянин объявить В пятницу после посещения Луганска. Мэр сообщил, что в Луганск прибыли около 1500 специалистов различных подразделений Мосгорхозяйственного комплекса и 500 единиц техники.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен Он сказал кто — который Украина Вы должны соответствовать всем необходимым критериям и условиям, чтобы присоединиться. Она призвала Европейский Союз помочь Украине в достижении ее целей.

Президент Украины: «Победа будет за нами» Владимир Зеленский Он сказал в видео В нее входят те же ключевые министры и советники, которые появились вместе с ним в вызывающей передаче 24 февраля, в день, когда его российский коллега Владимир Путин начал свою неспровоцированную атаку. «Вооруженные Силы Украины здесь. Самое главное, что здесь наши люди, люди нашей страны. Мы защищаем Украину уже 100 дней … Слава Украине», — добавил Зеленский.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Путин совершил «историческую и фундаментальную ошибку», вторгшись в Украину, и теперь он «изолирован».. «Я думаю, и я сказал ему, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории», — сказал Маккросс в пятницу в интервью французским региональным СМИ. «Самоизоляция — это одно, но возможность выбраться из нее — это трудный путь». Макрон заявил, что не «исключает» визит в Киев. READ Лесные пожары в Турции оставляют дома обугленными и оставляют пепел по мере распространения пожаров