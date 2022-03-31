Русско-украинская война: что мы знаем о 36-м дне российского вторжения | Новости мира

В четверг Минобороны России объявило о локальном прекращении огня, чтобы обеспечить эвакуацию мирных жителей из осажденного портового города Мариуполь на Украине.Об этом сообщает Agence France-Presse. В среду министерство сообщило, что гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье через подконтрольный России порт Бердянск откроется с 10:00 (7:00 по Гринвичу).

Об этом предупредил президент Украины Владимир Зеленский. Россия Он собирает силы для крупного наступления в восточном районе Донбасса. Он сказал, что Украина «готова» к этому, добавив, что любой вывод российских войск из окрестностей Киева был результатом ожесточенного сопротивления украинских сил.

Россия и Украина возобновят мирные переговоры в режиме онлайн в пятницу, 1 апреля. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что лидеры двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский может встретиться «скоро»Но Кремль преуменьшил надежды на скорый прорыв. «На данный момент есть только слова, ничего конкретного», — заявил президент Украины в телеобращении к нации в среду.

Зеленский сказал, что разговаривал с Джо Байденом в течение часа в очередной «очень активный дипломатический день». Президент США поблагодарил за новый пакет гуманитарной помощи в размере 1 миллиарда долларов и дополнительные 500 миллионов долларов в виде прямой бюджетной поддержки. «Поддержка США жизненно важна для нас. Сейчас особенно важно протянуть руку помощи Украине, показать всю силу демократического мира», — сказал Зеленский.

В среду российские бомбардировки продолжились, несмотря на то, что Москва заявила во вторник, что свернет свои атаки. О Киеве и северном городе Чернигове. Однако в сообщениях, цитируемых Пентагоном, говорится, что российские силы «держатся подальше» от Чернобыльская АЭС.

Чиновники Великобритании, США и ЕС говорят, что Путина ввели в заблуждение относительно военных действий России. Путин получил дезинформацию О том, как хорошо у России дела и насколько санкции влияют на страну из-за того, что некоторые из близких ему людей боятся сказать ему правду, говорится в письме, подготовленном главой британской разведывательной службы GCHQ в четверг. READ Испания позиционирует себя как центр для афганцев, сотрудничавших с Европейским союзом | Афганистан

Ожидается также, что сэр Джереми Флеминг заявит, что некоторые российские солдаты отказываются выполнять приказы. Они плохо экипированы и имеют низкий боевой дух.

Глобальные ограничения на экспорт промышленных комплектующих в Россию коснулись производства автомобилей и танков. Соединенные Штаты заявили, что автопроизводитель закрыл свои двери и остановил производство танков.

Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, должна прибыть в Индию в четверг, чтобы призвать правительство Нарендры Моди уменьшить свою стратегическую зависимость от России. Прибытие в Нью-Дели Совпадает со своим спарринг-партнером Сергеем Лавровым, министром иностранных дел России, Это будет его первый визит после российского вторжения в Украину.

Великобритания объявила о новых законах, направленных против прихода российской олигархии в «Британские авиационные и военно-морские службы», по данным Министерства иностранных дел.

Восемь олигархов, включенных в санкционный список Великобритании из-за их связей с Владимиром Путиным, получили «золотые визы» для проживания в Британии. Физическим лицам было предоставлено право жить в Великобритании после обещания инвестировать не менее 2 миллионов фунтов стерлингов в соответствии со спорной схемой визы инвестора уровня 1. Правительство Великобритании признало.

Недавно российские хакеры пытались проникнуть в сети НАТО и армии некоторых восточноевропейских стран, Об этом говорится в отчете группы анализа угроз Google. В отчете не упоминаются военные, ставшие мишенью в так называемых Google «кампаниях по фишингу кредитов», которые были запущены базирующейся в России группой под названием ColdDriver или Callisto.