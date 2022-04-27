Русско-украинская война: 26 апреля 2022 г.

Война России на Украине бросает тень на Mondelez International Inc.

Глобальная компания по производству закусок из Чикаго заявила, что вторжение обошлось компании в 145 миллионов долларов. Компания заявила, что украинские производители Mondelez сильно пострадали в марте, а война увеличила ее расходы, связанные с производством и продажей снеков.

«Мы осуждаем войну в Украине, которая не только причиняет огромные человеческие страдания, но и усугубляет и без того очень сложную ситуацию с затратами и цепочкой поставок», — сказал г-н Ван де Путт.

По оценкам аналитиков, Mondelez приносит около 3,3% всей выручки из России и Украины.

В оставшуюся часть года Mondelez заявила, что потеря продаж в Украине и некоторых соседних странах снизит ее годовой доход примерно на 200 миллионов долларов. По оценкам компании, в этом году она сократит свои дивиденды на три цента на акцию.

Производители продуктов питания и другие компании столкнулись с давлением со стороны потребителей и инвесторов, чтобы они прекратили вести бизнес в России после ее вторжения в Украину.

В марте компания заявила, что сократит второстепенную деятельность в России, продолжая при этом поставки своих продуктов питания в регион. Mondelez заявил, что остановит новые капиталовложения и приостановит расходы на СМИ.

Однако Mondelez не зашла так далеко, чтобы приостановить весь импорт и экспорт в Россию и из России, как ее коллеги Unilever SA и Kraft Heinz. Он также столкнулся с критикой со стороны некоторых активистов в Восточной Европе за продолжение различных мероприятий по продвижению своих закусок в России.

Ранее в этом месяце Mondelez все еще продвигал печенье Oreo с изображением Бэтмена, и у россиян был шанс выиграть тысячи долларов США в соответствующем онлайн-конкурсе. «Бэтмена» сняли с проката в России за неделю до того, как он должен был быть показан в кинотеатрах.

Во вторник Mondelez Inc. заявила, что прекратила рекламу в прямом эфире, любые запланированные запуски продуктов и коммерческое спонсорство.