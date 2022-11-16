Русско-французский художник Марк Шагал продал на американском аукционе картину, украденную нацистами, за $7,4 млн.

Картина Марка Шагала, которая была среди 15 работ, украденных нацистами и возвращенных Францией наследникам пострадавших семей, была продана во вторник за 7,4 миллиона долларов на аукционе в Нью-Йорке.

Продажа на Phillips Auctions была частью осеннего аукционного сезона, когда крупные игроки отрасли продают сотни произведений искусства на несколько миллиардов долларов в течение нескольких дней в престижных районах Манхэттена.

Во вторник Филлипс продал 46 работ почти за 139 миллионов долларов. Самая дорогая, огромная картина Сая Твомбли, без адреса (2005), принадлежавший французскому бизнесмену Франсуа Пино, был продан за 41,6 миллиона долларов.

Шагал 1911 холст, масло, отец, Ее купил в 1928 году польско-еврейский скрипичный мастер Давид Сендер, который потерял свое имущество, когда был вынужден переехать в Лодзинское гетто.

Депортированный в Освенцим, где были убиты его жена и дочь, скрипичный мастер выжил и переехал во Францию ​​в 1958 году, где умер в 1966 году, так и не завладев картиной.

Тем временем работа снова появилась на выставках, и оказалось, что она была куплена самим Марком Шагалом, возможно, между 1947 и 1953 годами — не зная, откуда она взялась, по словам Филлипса и Министерства культуры Франции.

После смерти художника, родившегося в Российской империи, во Франции в 1985 г. отец Поступившая в Национальную коллекцию в 1988 году, она была передана Центру Помпиду и передана на хранение в Музей искусства и еврейской истории в Париже.

В начале года французский парламент единогласно принял закон о возвращении 15 работ еврейским семьям, разграбленным нацистами. Тогдашний министр культуры Розелин Пациелло назвала это историческим «первым шагом», отметив, что украденные произведения искусства и другие книги все еще хранятся в государственных коллекциях.

Наследники Сендера решили продать картину, что является распространенным сценарием, «когда работа возвращается спустя много времени после того, как она была украдена», потому что «у вас есть несколько наследников, и одну и ту же работу нельзя разделить», — сказал вице-президент Phillips Джеремайя Эвартс.

Шагал написал портрет своего отца в год его приезда в Париж. В то время он был «наэлектризован современностью» города, и его работы того периода редки.

Эвартс отметил, что «многие из них были опустошены, когда он уехал из Парижа, чтобы вернуться в Россию в 1914 году». отец Это вызовет интерес у музеев и коллекционеров.

Филипс не раскрыл подробностей о том, кто купил работу, что является обычной практикой среди аукционных домов.