Русскую энергетику Япония не может бросить

В этом году президент G7 присоединился к Японии в осуждении блока за вторжение России в Украину, введении санкций и согласии на ограничение цен на нефть, за одним исключением: сахалинские энергетические проекты Москвы.

«Сахалин-1» и «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России представляют собой аномалии в решительных усилиях Токио с союзниками по снижению зависимости от углеводородов Москвы.

Это противоречие, которое японские официальные лица и некоторые эксперты считают неизбежным для страны, которая является наименее самодостаточной в энергетике из G7.

Но другие предупреждают, что это решение является «слабым местом» Токио, которое «подрывает» его дипломатию.

В прошлом году Япония обязалась постепенно отказаться от импорта российского угля и постепенно снижать свою энергетическую зависимость от Москвы.

Данные правительства, опубликованные в четверг, показали, что импорт нефти из России в прошлом году сократился примерно на 56 процентов, а импорт угля — на 41 процент.

Но в 2022 году российский импорт СПГ вырос более чем на 4%.

«Сахалин-1» добывает нефть, а «Сахалин-2» — сырую нефть и СПГ, и эксперты говорят, что Япония больше всего заботится о защите доступа к российскому газу.

В прошлом году 9,5% всего импорта СПГ в Японию пришлось на Россию, по сравнению с 8,8% в 2021 году, в основном с Сахалина-2.

Поэтому, когда в прошлом году Япония присоединилась к ограничению цен на российскую нефть вместе со своими союзниками по G7, Европейским союзом и Австралией, она добилась исключения для «Сахалина-2».

И пока американские и британские ExxonMobil и Shell отказались от своих долей в «Сахалине-1» и «Сахалине-2» соответственно, Токио остался на месте, пока не выполнил новые российские правила.

Это чисто прагматичная позиция, сказал Хироши Хасимото, глава газовой группы Института экономики энергетики.

«Они очень близки географически к стране и обладают большими энергетическими ресурсами», — сказал он AFP. Разработаны проекты по диверсификации источников энергии.

— «Удивительно непоследовательный» —

Джеймс Браун, профессор политологии в японском кампусе Университета Темпл, сказал, что Япония никогда не забывала нефтяной шок 1970-х годов, а угрозы энергетической безопасности «укоренились в менталитете японского правительства».

История продолжается

Он добавил, что энергоснабжение страны будет особенно уязвимо «в случае кризиса на Ближнем Востоке или в Южно-Китайском море, через которое поставляется большая часть энергии Японии».

Однако в 2022 году Япония получила только 1,46% импорта нефти из России, и не вся она поступила с Сахалина.

Юрий Хампер, основатель Japan NRG, платформы, которая анализирует рынки энергии и электроэнергии в Японии, сказал, что ее главная задача — защитить доступ к СПГ с «Сахалина-2».

«Если вы введете нефтяное эмбарго, но проект все еще будет добывать нефть и газ… вы очень затрудните с инженерной и экономической точки зрения продолжение проекта», — сказал он AFP.

Война означает, что конкуренция за альтернативы российскому СПГ возросла вместе с ценами, а у Японии мало хранилищ, что делает Сахалин ключевым фактором близости.

Он отметил, что «альтернативы на самом деле непростые и очень дорогие», а долгосрочные контракты, недавно согласованные с США и Оманом, вряд ли будут выполняться годами.

Японские официальные лица называют дальнейшее использование Сахалина императивом энергетической безопасности и предупреждают, что выход из проекта может привести к вовлечению Китая в эти проекты.

Но Браун считает эти проекты «слабым местом», которое подвергает Японию риску возмездия со стороны Москвы.

Он сказал, что «российское правительство очень четко дало понять, что считает Японию« недружественной страной »».

«Есть все основания полагать, что они также могут манипулировать экспортом с сахалинских проектов, чтобы отомстить Японии».

Многим восточноевропейским странам было предоставлено освобождение от нефтяных эмбарго и ценовых ограничений, но Япония, председательствующая в G7 в этом году, выделяется исключением на Сахалине.

«Решение сохранить доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и исключить его меры из нефтяной шапки G7 удивительно противоречиво», — заявил AFP Уоррен Йенни Линдгрен, исследователь из Норвежско-шведского института международных отношений.

Она добавила, что это «подрывает моральную и ценностную дипломатию, которую она обещает продвигать во время своего президентства (G7)».

Но Хамбер из NRG считает, что у Японии мало альтернативы.

«Вы можете позволить себе быть этичным только тогда, когда у вас есть практическое решение».

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