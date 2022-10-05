Рут Эйлин Уильямс Залог | Новости, спорт, вакансии





10 июня 1917 г. — 30 сентября 2022 г.

Пока рассвет не опустится до дня. Никакого золота не может остаться. В то время как Роберт Фрост может быть прав, Рут Эйлин Уильямс Бледжер осмелилась бросить вызов этому мнению, дав ему шанс на протяжении более века. Руфь мирно скончалась утром 30 сентября 2022 года, в золотой век 105 лет, в окружении семьи.

Рут родилась в Огдене, штат Юта, 10 июня 1917 года в семье Эрнеста Б. и Сэди Хансинк Уильямс. Богатая жизнь Рут охватила две мировые войны, две глобальные пандемии, появление телевидения, пять британских монархов и 19 президентов Соединенных Штатов.

Таланты, опыт и влияние Рут были столь же обширны. Свои ранние годы она провела в основном в Юте и Калифорнии и часто вспоминает время, проведенное недалеко от побережья в Лос-Анджелесе, когда она смотрела в окно на соседку, которую посетила кинозвезда, или бродила взад и вперед по Голливудскому бульвару. Она вышла замуж за своего первого мужа, Вирджила «Бада» Кирквуда в 1938 году и провела свою раннюю семейную жизнь в Южной Калифорнии. Одно из самых трогательных событий в ее жизни произошло в начале 1942 года, когда она была беременна своим первым ребенком и писала письма, сидя на свече во время отключения электроэнергии во время воздушного налета, через несколько недель после бомбардировки Перл-Харбора. То, что впоследствии станет неотъемлемым свойством, Рот вынес с изяществом и непоколебимым оптимизмом.

Рут и Бадд были родителями двоих детей до разлуки. Затем Рут встретила своего компаньона Гарри Пледжера, за которого вышла замуж в храме в Солт-Лейк-Сити 18 марта 1949 года. Следующие 68 лет они провели вместе, воспитывая семерых детей, ища работу и возможности по всей Юте и международному Западу, а затем путешествуя по всей стране. , посетив все пятьдесят штатов вместе. Они также объездили весь мир, не раз прошлись по Европе и даже украсили легендарные русские улицы Санкт-Петербурга и Москвы. В более поздние годы они делили время между Ютой и Эль-Пасо, штат Техас, прежде чем окончательно обосноваться в своем знакомом родном городе Огден. Гарри скончался 18 октября 2017 года, и ему пришлось терпеливо ждать еще почти пять лет свою возлюбленную Рут. Их воссоединение, несомненно, было милым и спокойным.

Руки Рут никогда не были бездействующими, так как всегда нужно было решить головоломку, сыграть в карточную игру (и обычно выиграть), навести порядок в альбоме для вырезок, ухаживать за раскидистым садом или что-то сшить, когда жизнь давала. требования. время. Помимо воспитания семерых детей, эти требования включали в себя работу на разных работах, чтобы прокормить свою семью: она работала на Union Pacific Railroad в Йеллоустоне, Монтана, и Сан-Вэлли, Айдахо; Почтовая служба США в Кейсвилле; База ВВС Хилл в качестве клерка по расчету заработной платы; и IRS, из которой она вышла на пенсию в 1984 году. Рут также занимала несколько должностей в качестве активного члена Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Прежде всего, Рут дорожила своей семьей. Ее жизнь – это ее дети, ее внуки, ее правнуки и даже ее правнуки. Ее потомки могут рассчитывать на продуманную открытку на день рождения, событие, за которым Рут очень внимательно следила в течение долгого времени. Она всегда была быстрой с улыбкой и ободряющим словом, всегда готова поднять настроение другим своим заразительным обаянием и позитивом.

Ум Рут до самого конца был таким же острым, как и ее интеллект. Ее добродетельное влияние распространилось на поколения, и нам будет очень не хватать. Память о ее золотом сиянии останется навсегда.

У Рут остались сыновья, Стивен Кирквуд, Брайан (Рене) Пледжер, Джозеф (Марси) Пледжер; ее дочери Дебби (Элдон) Барнс, Рут (Грег) Роули, Бекки Пледжер; ее падчерица Салли (Дэйв) Стаббс; 31 внук, 68 правнуков и 6 правнуков; И много пасынков и правнуков.

Рут встретила своих предшественников после смерти: родителей и мужа Гарри; Ее дочь Кэти Парк. невестка Дикси (Стивен) Джексон Кирквуд; ее братья, Фрэнк Уильямс, Дональд Рэй Уильямс; и Джин Стил. ее мачеха Альта Уильямс-Хайер; и их сыновья Лео Пледжер и Дин Пледжер.

Похороны состоятся в пятницу, 7 октября 2022 г., в 12:00 в морге Линдквиста в Северном Огдене, 2140 N. Washington Blvd. Друзья могут навестить семью с 10:30 до 11:30 в морге. Кладбище Бен Ломонд.

Семья высоко ценит и благодарит нашу маму за заботу, которую оказывает Quail Meadow Assisted Living и Bristol Hospice.

Службы будут транслироваться в прямом эфире и доступны в День службы, прокрутив вниз страницу некролога Рота по адресу: www.lindquistmortuary.com, где также можно будет поделиться соболезнованиями.





