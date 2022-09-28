Ручки Crosby не беспокоятся о днях рождения | Новости, спорт, вакансии

Автор Уилл Грейвс

Ассошиэйтед Пресс

Питтсбург — Сидни Кросби не помнит, как беспокоился о своем возрасте, когда ему было 18 лет. Он не собирается делать это теперь, когда он почти в два раза старше.

Что с того, что 35-летний капитан «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ был почти вдвое моложе его? Ноги свежие. его ум тоже. То же самое касается Евгения Малкина (36 лет), Криса Летанга (35 лет), Джеффа Картера (37 лет) и всех остальных в списке, который считается одним из старейших в лиге.

На какие бы компромиссы ни пошли Кросби и его компания в отношении отцовского времени, они верят, что могут компенсировать это опытом и сплоченностью. В НХЛ есть много способов играть быстро. Быть частью группы, настолько хорошо связанной друг с другом, что они передвигаются как одно целое, — это лишь один из примеров.

«Я уверен, что последние несколько команд, которые выиграли (был Кубок Стэнли), относятся к старшим возрастным группам, так что, возможно, это не просто совпадение». Кросби сказал на пороге своего восемнадцатого сезона. «Опыт имеет какое-то отношение к этому».

Что-то, что не будет проблемой для Penguins после того, как новые владельцы Fenway Sports Group решили вернуть Летанга и Малкина на долгосрочных контрактах, а не оставить их давние франчайзинговые контракты на условиях свободного агентства. После небольшого ручного давления — особенно когда речь идет о двух владельцах — сердечник, который образовывал неразрывную связь и трижды поднимал чашу по пути, оставался целым.

«Они близкие друзья», — сказал тренер Майк Салливан. И тот факт, что мы смогли обеспечить безопасность этих парней, я в восторге от этого, и я знаю, что они в восторге. Я знаю, что они знают, что рады снова попытаться победить».

Кросби считает, что подписание связано не с ностальгией, а с тем, чтобы дать «Пингвинз» больше шансов оставаться конкурентоспособными с командами лиги. «Питтсбург» считает, что прошлой весной у него была команда чемпионского калибра, но ее распустили из-за травм вратарей Тристана Гэри и Кейси Десмита и одного или двух неудачных ударов.

«Люди видели, на что мы способны» — сказал Литанг. «Так зачем нам все менять, когда мы были так близко?»

Не все одинаково. «Пингвинз» выбрали больший защитный вес, пригласив защитников ростом 6 футов 3 дюйма Джеффа Петри и Джина Рута в надежде, что соперники не смогут нанести ущерб Гэри, который полностью оправился от травмы стопы, которая ограничивала его только один старт плей-офф.

Четыре последовательных плей-офф первого раунда на скорости превратили кубки, завоеванные «Пингвинз» в 2016 и 2017 годах, в угасающие воспоминания. Тем не менее, они уверены, что окно их чемпионата остается широко открытым даже с половиной сегодняшнего стартового состава из 30 или более человек.

Назначение Салливана будет пытаться управлять рабочими нагрузками в течение шестимесячного периода. Он считает, что этот процесс убедил его лидеров. Это одна из причин, почему они так долго остаются вместе.

«Все оглядываются назад, чтобы попытаться извлечь уроки из этого опыта», Он сказал. «Но на данный момент, когда мы будем дальновидной группой, это новый сезон с новой командой».

Немного исследований и разработок

«Питтсбург» сосредоточился не только на сохранении Летанга и Малкина. «Пингвинз» повторно подписали Рикарда Ракеля, который был приобретен в прошлом сезоне в рамках сделки с «Анахаймом», и ветерана Брайана Роста на шесть лет.

Раст завершает сезон, в котором он набрал рекордные 58 очков, прыгая между линиями, демонстрируя свою способность ладить. Он также прибыл на сборы с небольшим превосходством. Он не единственный, поскольку «Пингвинз» готовятся к своему первому сезону, который состоится 13 октября против «Аризоны», а двумя днями позже последует визит чемпиона Востока «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«(Это) новый свежий сезон, но я думаю, что каждый приходит с чипом на своих плечах, лучше зная, что мы можем добиться большего успеха», Он сказал.

Миссия Малкина

В прошлом сезоне Малкин провел всего 40 игр после того, как летом 2021 года восстановился после операции на колене. Переговоры с «Пингвинз» сорвались, прежде чем он в конце концов вернулся к четырехлетнему соглашению, которое включало сокращение заработной платы.

Российская звезда временами вызывала сомнения во время матча пять на пять, но оставалась угрозой благодаря своему человеческому преимуществу. Теперь, когда ему дали межсезонную тренировку, Малкин полон решимости доказать неправоту тех, кто считает, что его лучшие дни позади.

«Я верю в себя (что) я все еще хороший игрок», сказал Малкин, который занимает третье место в истории франшизы по голам, очкам и передачам после Кросби и члена Зала славы Марио Лемье. «Я здесь, чтобы победить, знаете ли, типа (я сделаю все возможное) и быть готовым к первому матчу».

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