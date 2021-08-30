РФС выиграл чемпионат мира по пляжному футболу – Спорт

Москва, 29 августа. / ТАСС /. Российская сборная по пляжному футболу, участвующая в чемпионате мира по пляжному футболу 2021 года в составе команды РФС (Российский футбольный союз), в финале победила Японию со счетом 5: 2 и выиграла чемпионат мира.

Матч прошел в воскресенье на стадионе «Лужники» в Москве.

Отличились за РФС Федор Земков (4-я минута), Юрий Крашенников (13 и 34), Андрей Новиков (15) и Артур Баборутный (19). Такуя Акаджума из Японии забил два мяча (13, 17).

Швейцария выиграла бронзовую медаль, победив Сенегал со счетом 9: 7.

В прошлом месяце ФИФА объявила команды, состоящие из четырех групп для участия в турнире: Группа A (команда РФС, США, Парагвай и Япония), Группа B (Мозамбик, Испания, Объединенные Арабские Эмираты и Таити), Группа C (Беларусь, Сальвадор, Швейцария и Бразилия), Группа D (Португалия, Оман, Сенегал и Уругвай).

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года в России пройдет с 19 по 29 августа в Москве. В связи с международными санкциями против российского спорта, команда российских пляжных футболистов участвует в турнире от имени команды РФС (Федерации футбола России).

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 в России

Решение о предоставлении российской столице права на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года было принято во время заседания Совета ФИФА в Шанхае, Китай, в конце октября 2019 года. Двумя другими претендентами на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года были FESFUT ( Salvadoran Football Association) и FIFA chilean foot.

После выбора Москвы для проведения чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года официальный сайт муниципальных властей запустил опрос общественного мнения по выбору из четырех предложенных площадок, в том числе Красной площади, где пройдут матчи чемпионата мира. В начале июня ФИФА объявила: «Россия-2021 станет одиннадцатым чемпионатом мира по пляжному футболу и полностью пройдет в Олимпийском комплексе« Лужники »с 19 по 29 августа».

Первый чемпионат мира по пляжному футболу ФИФА был отложен в 1995 году, и Россия никогда не принимала это проводимое раз в два года международное мероприятие. Сборная России по пляжному футболу дважды выиграла чемпионат мира (в 2011 и 2013 годах) и дважды завоевала бронзовые медали в 2015 и 2019 годах.