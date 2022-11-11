РХ: «Мы знали, что это Россия, и ставки были высоки»

круглый дом | 11.11.2022 6:32:00

Ксавьер Макдэниел отыграл 36 минут, дважды возвращаясь после того, как из-за схваток он был отправлен на скамейку запасных в показательном матче. Никто не хотел досидеть до конца этой игры, какой бы незначительной она ни была до конца сезона 1982-83 годов.

Он трясся в конвульсиях, и его вытащили», — сказал Майк Кеннеди, радиоголос баскетбольной команды штата Уичито. Казалось, что через несколько секунд он быстро подбежал к столу секретарей, бросив на стол «Отпусти меня туда». Доставь меня туда. «

Тот матч 11 ноября 1982 года на «Левитт Арене» превратился в важный редкий экспонат. Скидка, время и спортсмены объединились, чтобы создать особую ночь на арене для тех, кто смотрел лично или в эфире Shocker Sports Superchannel.

Уичито Стэйт победил Советский Союз со счетом 81–80 на глазах у 9 105 болельщиков.

«Я очень устал после той игры, — сказал Макдэниел. «Я просто знаю, что они были чертовски хороши. В тот день мы играли над нашими головами».

Почему эта игра важна?

Кеннеди описывает это как одну из двух шоу-игр, которые он помнит за свою карьеру как голос The Shockers, который продолжается и по сей день, а другой — поражение в 1986 году от югославской команды с участием будущих звезд НБА Тони Кучука, Влада Диваца и Дражена Петровича.

Помимо того, что в 1982 году были Советы и все, что это значит, это был следующий концерт Макдэниела и команды штата Уичито между 1982 и 1983 годами. 12-й тур Советов также дал американским фанатам возможность взглянуть на центр Арвидаса Сабониса в начале Зал славы карьеры.

Когда между Соединенными Штатами и Советским Союзом разразилась холодная война, толпа почтила память советского лидера Леонида Брежнева, скончавшегося за день до матча, минутой молчания. Помимо геополитического соперничества, страны боролись за олимпийское превосходство в баскетболе, и спорная олимпийская победа Советского Союза над Соединенными Штатами в 1972 году оставалась предметом разногласий.

Тизер истории, над которой я работал, из архивов. Если вам нужен плавный прыжок Обри Шеррода, поворот Ксавьера Макдэниела или, как ни странно, данк Арвидаса Сабониса, сегодня вы его получите. pic.twitter.com/5uInVFED1B — Пол Суэллентроп (@PaulSuellentrop) 10 ноября 2022 г.

Уичито Стэйт играл без звездного нападающего Антуана Карра, который выбыл из игры из-за стрессового перелома правой ноги.

Советы могли похвастаться двумя семифутовыми фигурами в списке — Сабонисом и Александром Белостини. Сабонис, за несколько недель до 18 лет, уже считался одним из лучших игроков в мире. Позже он играл за команду Portland Trail Blazers в НБА, а в 2011 году был занесен в Мемориальный баскетбольный зал славы Нейсмита.

Советы победили Пеппердин, Орегон, Фресно и штат Вашингтон, прежде чем они пали под Уичито. Позже в туре они победили Айову, Индиану, Вандербильта и Кентукки. Пердью и Вирджиния победили Советы.

«Мы знали, что это Россия, и ставки были высоки», — сказал страшный вратарь Обри Шеррод.

Макдэниел совершил один из двух фолов за 28 секунд, чтобы сыграть на победу. Советский выстрел на последних секундах отскочил от обода и закончился по часовой стрелке, когда Шокеры погнались за отдачей.

«Мы вошли в игру, не опасаясь их», — сказал Шеррод. «Стиль игры — взлеты и падения. Мы тоже были очень спортивной командой».

«Шокеры» опоздали на большую часть матча и проиграли 70–63 за 7:12 до конца матча. Они продвинулись вперед со счетом 77–74, благодаря двум игрокам «Шеррода», вбрасыванию и подсказке Макдэниела. Осанка Макдэниела сводит судорогой сначала за 9:52 до конца игры, а затем снова за 3:57 до конца.





Прыжок связал его с помощью Шеррода на отметке 80 с 1:41 до игры.





«Антуан не играл, и победить ту российскую команду без него в составе было очень важно», — сказал Кеннеди. «Эта показательная игра с советской сборной, вероятно, была тем, где мы впервые увидели Человека Икс и кем он будет. Это упорство».





Макдэниел набрал 19 очков и 13 подборов. Будучи новичком в предыдущем сезоне, он дважды стартовал и набирал в среднем 13,5 минут за игру. Уход Клиффа Ливингстона, Джея Джексона, Грега Дриллинга, Тони Мартина и других вызвал много вопросов о команде 1982-83 годов.

Карл Бабке





Игра Макдэниела сообщила фанатам, что он, возможно, готов к главной роли. В том сезоне он набирал в среднем 18,8 очка и 14,4 подбора.





«Мы знали Х», — сказал Шеррод. «Мы знали его интеллект в суде. Мы знали, что у нас есть кто-то особенный».





Шокеры превзошли более крупные советские 43-40. Тренер Джин Смитсон использовал ловкость своей команды, чтобы противостоять высоте.





«Я думал, что мы бросили их к бортам», — сказал он после матча. «Мы хотели попытаться вовлечь их лучших игроков в переходную игру на обоих концах поля. Мы использовали защиту под давлением большую часть матча».





Победа над Советами дала этой группе свидетельство их конкурентоспособности и положила начало их пути к рекорду 25-3 и титулу на конференции Missouri Valley Conference.





«Мы знали, что у нас очень хорошая команда, — сказал Шеррод. «Мы знали, что с Антуаном нам станет лучше».





Шеррод набрал 14 очков и сделал шесть подборов. Новый вратарь Бернард Джексон вышел со скамейки запасных и набрал 11 очков во втором тайме. Нападающий Карл Бабке добавил девять очков и семь передач за 35 минут, а полузащитник Зарко Дуричич набрал десять очков.





Игра ведется по международным правилам. Хотя MVC приняла Triple Pointer этого сезона в качестве эксперимента, в этой игре он не использовался.





«Мы выиграли эту игру и подняли ее на новый уровень», — сказал Макдэниел. «У нас была большая миссия. Я знал, что готов принять вызов. Я думаю, что вся команда была».





Международный баскетбол уже не та загадка, какой она была в 1980-х годах. Болельщики могут следить и смотреть игры по всему миру. В 1982 году Shockers с короткими столами играли лучше всех в мире и подарили болельщикам новый взгляд на игру.





Это был огромный вызов и незабываемая ночь на Левитт Арене, несмотря на ее отсутствие в колонке побед и поражений.





Пол Соллентроп Он пишет о легкой атлетике штата Уичито для коллегиальных стратегических коммуникаций. Предложить историю? Свяжитесь с ним по адресу [email protected]





