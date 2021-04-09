Калгари – Команда Сергея Глухова продолжает удивлять чемпионат мира по керлингу среди мужчин в Калгари.

Российская федерация керлинга (RCF) в четверг возглавила таблицу со счетом 10: 2 после победы над Брюсом Маватом из Шотландии со счетом 9: 2.

Команду Глухова называют RCF из-за санкций Всемирного антидопингового агентства против России.

Глухов обогнал свою страну с рекордом 4-8 на чемпионате мира 2019 года в Летбридже.

RCF и Швеция (9: 2) были двумя странами из 14, с тай-брейком перед ничьей в четверг вечером, когда канадец Брендан Бутчер встретился с Норвегией в командном бою 7: 4.

Джон Шустер из США установил рекорд 8: 3, победив Данию со счетом 8: 3.

Шотландцы упали до 8-4, а швейцарец Петер де Круз остался в соревновании 6-5.

В других матчах Китай обошел Японию со счетом 6: 5.

Два лучших победителя четвертьфинала прощаются с полуфиналом в субботу.

Команды с третьего по шестое места в рейтинге сразятся в отборочных матчах с победителями за выход в четвертый раунд. Медальные игры в воскресенье.

Шесть лучших команд своих стран также квалифицируются для участия в соревнованиях по керлингу среди мужчин на Зимних Олимпийских играх 2022. Оставшаяся часть олимпийского стадиона будет определена для проведения декабрьских квалификаций.

Зрители не допускаются к Markin MacPhail WinSport, что также происходило в недавних канадских мужских, женских и смешанных парных турнирах.

Чемпионат Большого шлема также пройдет в Калгари в конце этого месяца в преддверии женского чемпионата мира с 30 апреля по 6 мая.

Этот отчет был впервые опубликован канадской прессой 8 апреля 2021 года.

Канадская пресса